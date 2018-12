Schalke will Wagner - Wagner will bleiben

Sandro Wagner denkt offenbar nicht an einen Wechsel zu Schalke 04

138 Spielminuten hat Sandro Wagner in der laufenden Bundesliga-Saison für den Fußball-Spitzenklub FC Bayern erst gesammelt. Dennoch denkt der 31-Jährige nicht an einen Abschied. Ein Abnehmer stünde nämlich offenbar bereit.

Wie die "Bild" berichtet, hat der FC Schalke 04 bei Sandro Wagner angeklopft. Der Stürmer soll in den Planungen der Königsblauen eine Rolle spielen und im Winter ins Ruhrgebiet wechseln.

Immerhin haben die Knappen zurzeit im Angriff große Personalsorgen. Ein zusätzlicher Stürmer würde der Mannschaft von Domenico Tedesco aktuell gut zu Gesicht stehen.

Doch dem Boulevardblatt zufolge ist S04 bei Wagner abgeblitzt. Der gebürtige Münchner, der vor einem Jahr erst aus Hoffenheim zum Rekordmeister wechselte, will sich unter Trainer Niko Kovac durchsetzen. Dieser setzt jedoch in der Regel auf Robert Lewandowksi im Sturmzentrum.

Offenbar haben sich nicht nur die Verantwortlichen beim FC Schalke vergeblich um den Stürmer bemüht. Zuletzt wurden auch die englischen Premier-League-Klubs West Ham United und Crystal Palace sowie der türkische Spitzenklub Galatasaray mit Sandro Wagner in Verbindung gebracht. Ebenfalls sollen sich der VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen Hoffnungen gemacht haben.

Beim amtierenden Deutschen Meister hat Sandro Wagner noch einen Vertrag bis 2020. In den elf Pflichtspielen, in denen der 31-Jährige in dieser Saison zum Einsatz kam, gelang ihm ein Treffer.