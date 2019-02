Rafinha attackiert Kovac: "Nicht korrekt zu mir"

Rafinha (l.) ist mit seiner aktuellen Situation unzufrieden

Seit drei Spielen in der Fußball-Bundesliga wartet Rafinha vom FC Bayern München auf einen Einsatz. Nun machte der Brasilianer seinem Ärger Luft und kritisierte Trainer Niko Kovac deutlich.

"In letzter Zeit ist der Trainer nicht korrekt zu mir", attackierte Rafinha seinen Coach gegenüber der "Bild" und ergänzte: "Ich bringe meine Leistung im Training. Es fällt mir schwer, mich zu motivieren. Ich trainiere gut, aber ich spiele keine Rolle."

Eine Erklärung, warum Kovac auf die Dienste des 33-Jährigen verzichtet, findet Rafinha nicht. "Ich gebe immer 100 Prozent, ich bringe meine Leistungen, aber er setzt nicht auf mich. Ich weiß nicht, was er denkt. Bei Heynckes, Ancelotti, Guardiola habe ich gespielt. Ich habe keine Ahnung, was der Grund ist", so der Fan-Liebling, der vermutet: "Der Trainer weiß, dass ich am Saisonende gehe. Vielleicht ist das der Grund."

Wettbewersbübergreifend stand Rafinha seit Mitte Dezember nicht mehr über die volle Distanz auf dem Platz. In den letzten fünf Pflichtspielen wurde der Routinier lediglich in der Schlussminute beim Champions-League-Kracher gegen den FC Liverpool eingewechselt. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus.