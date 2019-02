Bayern-Youngster im Visier des FSV Mainz

Woo-yeong Jeong hat noch lange Vertrag bei den Bayern

Woo-yeong Jeong hat den großen Durchbruch beim Deutschen Fußball-Meister bisher noch nicht geschafft. Bei einem Bundesliga-Konkurrenten hat er trotzdem bereits Begehrlichkeiten geweckt.

Wie der "kicker" vermeldete, soll der 1. FSV Mainz 05 am 19-Jährigen ernsthaftes Interesse angemeldet haben. Die Rheinhessen haben ihre Personalplanungen intensiviert, nachdem der Klassenerhalt bei 14 Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz fast schon in der Tasche ist.

Youngster Jeong soll es den Mainzern dabei besonders angetan haben. Der Südkoreaner gilt als flexibel einsetzbarer Offensivspieler, der praktisch auf allen Angriffspositionen auflaufen kann. Er steht seit Januar 2018 beim deutschen Rekordmeister unter Vertrag, besitzt noch ein Arbeitspapier bis Sommer 2022 bei den Münchnern.

Jeong schon mit zwölf Saisontoren

In der Profi-Mannschaft von Trainer Niko Kovac hat es bisher zwar nur zu einem Kurzeinsatz in der Champions League gereicht, in der Regionalliga-Truppe der Bayern spielt Jeong aber eine starke Saison. Zwölf Saisontore hat er in 19 Einsätzen bereits erzielt, darunter auch ein Dreierpack beim jüngsten 3:0-Erfolg gegen den FC Ingolstadt II.

In dem Bericht heißt es weiter, dass für den 1,80-m-Mann wohl eine Ablösesumme im mittleren einstelligen Millionenbereich ausgerufen würde, sollten die Mainzer beim FC Bayern tatsächlich ernst machen. Und das trotz fehlender Bundesliga-Erfahrung.

Ob ein Transfer im Sommer zustande kommt, wird besonders vom Spieler selbst abhängen. Die Chancen auf Spielzeiten auf Profi-Niveau dürften in Mainz zunächst deutlich höher sein.