"Frage der Ablösesumme": Frankfurt will Hinteregger halten

Martin Hinteregger hat sich in Frankfurt schnell etabliert

Nach Ärger mit Trainer Manuel Baum vom FC Augsburg schloss sich Martin Hinteregger Anfang 2019 auf Leihbasis dem Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt an. In der Main-Metropole avancierte der Verteidiger auf Anhieb zum Leistungsträger. Jetzt macht man sich in Frankfurt Hoffnungen auf eine feste Verpflichtung.

"Das wird auch eine Frage der Höhe der Ablösesumme sein, Augsburg wird ihn uns nicht schenken", unterstrich Eintracht-Trainer Adi Hütter die Bemühungen um Hinteregger.

Aktuell ist der 26-Jährige lediglich bis zum Saisonende von den Augsburgern ausgeliehen. Nach dem Zerwürfnis mit FCA-Coach Baum ist eine Rückkehr in die Fuggerstadt wohl kein Thema. Hinteregger hatte Baum öffentlich attackiert und war anschließend suspendiert worden. Der Kontrakt in Augsburg ist noch bis 2021 datiert.

Bei Eintracht gehört der umstrittene Profi zum Stammpersonal. "Das ist Wahnsinn, wie ruhig und abgeklärt er es macht", lobte ihn Frankfurts Sportdirektor Bruno Hübner im "kicker" und auch Hütter sieht im Neuzugang einen "klasse Spieler".

Seit seiner Ankunft im Januar absolvierte Hinteregger sieben Pflichtspiele über die volle Distanz für die Eintracht (Fünf Ligaspiele, zwei Europa-League-Spiele).