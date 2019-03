Modeste bestätigt Interesse von Schalke und Stuttgart

Anthony Modeste ist zurück beim 1. FC Köln

Seit November 2018 ist Anthony Modeste zurück beim 1. FC Köln. Wie der 30-Jährige nun bestätigte, gab es nach seiner Zeit in China auch andere Kandidaten für einen Transfer.

"Es gab verschiedene Anfragen. Von Schalke und Stuttgart, auch von Galatasaray Istanbul, Fenerbahçe Istanbul, Besiktas Istanbul", verriet der Franzose der "Sport Bild". Der Wechsel zum 1. FC Köln sei laut Modeste aber schnell klar gewesen.

Mit 51 Punkten führen die Rheinländer die 2. Bundesliga aktuell an. Am Aufstieg in das deutsche Oberhaus zweifelt Modeste nicht: "Noch neun Spiele 2. Liga, dann sind wir wieder zurück. Ich hatte eigentlich nie vor, mal in der 2. Liga zu spielen und kann kaum abwarten, mit dem FC wieder erstklassig zu sein."

Modeste über Ex-Teamkollege Witsel

Dann würde der Kölner Fanliebling auf seinen ehemaligen Teamkollegen Axel Witsel treffen. Die beiden Profis spielten einst gemeinsam beim chinesischen Klub Tianjin Tianhai.

Mittlerweile läuft Witsel für Borussia Dortmund auf. Modeste zufolge hatte der 30-jährige Belgier jedoch Zweifel an seinem BVB-Wechsel: "Als wir zusammen in China waren, war sich Axel gar nicht so sicher, ob Deutschland das Richtige für ihn ist. Ich war von Anfang an überzeugt, dass er perfekt in die Bundesliga passt."

Dabei fiebert Modeste einem direkten Duell bereits entgegen: "Ich freue mich total, wenn wir nächstes Jahr gegeneinander spielen."