US-Investor vor Einstieg beim FC Bayern? "Never say never"

US-Investor Clark Hunt schließt Einstieg beim FC Bayern nicht aus

Seit Anfang 2018 kooperiert der FC Bayern München mit dem FC Dallas aus der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS. Der milliardenschwere Dallas-Besitzer Clark Hunt schließt einen Einstieg beim deutschen Rekordmeister nicht aus.

"Ich bin nicht sicher, ob ein solches Invest Sinn machen würde für unsere Familie. Wenn wir einsteigen, sind wir sehr aktiv, wollen regieren. Ich bin sehr zufrieden mit unserer aktuellen Zusammenarbeit. Trotzdem würde ich sagen: 'Never say never'", erklärte Hunt im Interview mit "Bild".

Der 54-Jährige lobte den Tabellenführer der Bundesliga: "Der FC Bayern ist eine globale Marke. Sie setzen ihre weltweit bekannten Star-Spieler perfekt ein, um die Marke zu promoten."

Bislang sei die Zusammenarbeit mit den Münchnern auf die Nachwuchsentwicklung ausgelegt, schilderte Hunt, der auch CEO des NFL-Teams Kansas City Chiefs ist. "Vier, fünf unserer Jugendspieler vom FC Dallas haben inzwischen bei Bayern trainiert, Chris Richards wurde transferiert. Die U23 der Bayern war in Dallas, hat gegen unsere erste Mannschaft gespielt", so Hunt.

Bald NFL-Spiele in der Allianz Arena?

Spieler aus dem Münchner Nachwuchs könnten in Dallas Erfahrung auf professionellem Niveau sammeln, erläuterte er. "Wir hingegen können helfen, auch Spieler in Südamerika zu finden, die dann womöglich erst in Dallas spielen, ehe sie nach München wechseln. Das ist zum Beispiel ein Pfad, den wir gemeinsam gehen können."

Angesprochen darauf, welchen Profi des FC Bayern er gerne nach Dallas holen würde, antwortete Hunt: "Ich persönlich bin großer Fan von Thomas Müller. Sein Werdegang – welch eine großartige Geschichte! Ich glaube aber, er wird seine Karriere wohl beim FC Bayern beenden."

In Zukunft kann sich der Investor vorstellen, ein NFL-Spiel in der Münchner Allianz Arena auszutragen. "Die NFL ist dabei, ihre Fan-Base zu vergrößern. Sie trägt reguläre Liga-Spiele in London aus, inzwischen auch in Mexiko. Ich weiß, dass die NFL offen ist für Spiele in Deutschland, und zwar nicht als einmaliges Event, sondern über einen längeren Zeitraum. Es dauert sicher noch, aber es wird daran gearbeitet."