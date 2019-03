Plant der FC Bayern doch die Gründung einer europäischen Super League?

Der FC Bayern München hat sich im vergangenen Herbst offenbar doch gemeinsam mit Real Madrid mit der Gründung einer europäischen Superliga befasst.

Das berichtet die "Süddeutsche Zeitung". Demnach trafen sich Bayerns-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und Chefjustiziar Michael Gerlinger im Oktober 2018 mit Real-Präsident Florentino Pérez, seinem Vize Pedro López und Geschäftsführer Juan Ángel Sánchez.

Auf Anfrage des Blattes bestätigte die Presseabteilung des FC Bayern: "Es gab ein Treffen mit Offiziellen von Real Madrid im vergangenen Oktober, bei dem über verschiedene Themen gesprochen wurde. Unter anderem fragten die Leute von Real Madrid nach unserer Meinung zu einer Super-League. Wir sagten, das sei in Deutschland nicht möglich."

Im November 2018 hatte der deutsche Rekordmeister die Beschäftigung mit dem Themenkomplex noch weit von sich gewiesen. "Neuerliche Pläne für eine so genannte Super League sind dem FC Bayern weder bekannt, noch hat der FC Bayern an Verhandlungen hierzu teilgenommen", hieß es damals in einem offiziellen Statement.

FC Bayern reagierte auf "Football Leaks"-Enthüllungen

"Spiegel" und andere Medien hatten zuvor unter Berufung auf Dokumente der Enthüllungsplattform "Football Leaks" einen angeblichen Geheimplan von Bayern und Real öffentlich gemacht.

Demnach streben die beiden Schwergewichte gemeinsam mit neun weiteren Top-Klubs den Ausstieg aus ihren nationalen Ligen sowie die Schaffung eines neuen, länderübergreifenden Wettbewerbs auf europäischer Ebene an. Von einer "bindenden Absichtserklärung" der Vereine war die Rede.

"Die Erklärung vom 2. November 2018 ist uneingeschränkt richtig", ließ der FC Bayern der "SZ" nach präzisen Nachfragen zu dem Sachverhalt über seinen Medienanwalt nun noch einmal mitteilen. Die Verantwortlichen seien bei dem Treffen in Madrid "nicht explizit zu einer neuen Super-League befragt", sondern "gelegentlich eines Treffens zu verschiedenen Themen auch gefragt" worden, "was man von einer Super-League halte".