Rekordablöse! Bayern holt Weltmeister Hernández

Lucas Hernández unterschreibt bis 2024 beim FC Bayern

Worüber lange spekuliert wurde, ist nun offiziell: Der FC Bayern München verpflichtet Lucas Hernández von Atlético Madrid. Das gab der Rekordmeister am Mittwoch bekannt.

Der französische Weltmeister kommt für eine Rekordsumme von 80 Millionen Euro nach München und unterschreibt einen Vertrag bis 2024.

"Ich bin sehr glücklich, dass wir in Lucas Hernández einen der besten Defensivspieler der Welt und Weltmeister verpflichten konnten", erklärte FC-Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic: "Lucas kann sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der linken Abwehrseite eingesetzt werden. Außerdem wird Lucas unsere Tradition herausragender französischer Spieler fortschreiben und unsere Mannschaft verstärken."

Auch Hernández freute sich über den Deal: "Das ist heute ein ganz wichtiger Tag in meiner Fußball-Karriere. Der FC Bayern München ist einer der besten Klubs in Europa und der Welt. Ich bin stolz, künftig um alle Titel für Bayern kämpfen zu können", so der 23-Jährige: "Ich möchte mich bei Atlético, dem Management, den Trainern, meinen Mitspielern und den Fans für wunderbare zwölf Jahre bedanken. Atlético wird immer ein Teil von mir bleiben. Jetzt freue ich mich, dass ich beim FC Bayern den nächsten Schritt mache."

Hernández muss sich aber zunächst einer Operation im rechten Knie unterziehen. Bei der sportmedizinischen Untersuchung hatte die Vereinsärzte eine Schädigung des Innenbandes festgestellt.

"Lucas Hernández wird nach meiner Erfahrung dem FC Bayern aber zum Bundesligastart 2019/20 zur Verfügung stehen", gab Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt aber Entwarnung.