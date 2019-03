Schalke-Youngster Can erhält offenbar Profi-Vertrag

Görkem Can könnten schon bald in der Bundesliga spielen

Youngsters wie Ahmed Kutucu und Weston Mckennie trotzten bei Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 in dieser Saison der Misere und etablierten sich im Kader der Königsblauen. Mit Abwehrspieler Görkem Can unterschreibt nun anscheinend ein weiterer Jugendspieler einen Profi-Vertrag.

Das berichtet der auf Jugendfußball spezialisierte Fotograf Volker Barth: "Ich hau mal wieder einen raus: U19-Spieler Görkem Can erhält einen Profivertrag - noch keine offizielle Verkündung, aber ihr wisst ja... dauert manchmal noch paar Tage", schrieb Barth auf Twitter.

Die Nachwuchshoffnung zu halten, ist für den FC Schalke ein wichtiger Erfolg. Schließlich jagten auch Top-Klubs aus dem Ausland den Verteidiger. Zuletzt sorgte eine Avancen des FC Everton in den Medien für Aufsehen.

Can ist derzeit in der Schalker U19 unumstrittene Stammkraft. Der Innenverteidiger absolvierte in dieser Spielzeit 20 Spiele für die A-Jugend, die aktuell auf Platz drei der Junioren-Bundesliga West liegt. Dabei gelangen dem Defensiv-Spezialisten beachtliche sechs Treffer.

Zudem gab er Ende März sein Debüt in der türkischen U19-Nationalmannschaft. Zuvor hatte der Deutsch-Türke noch in der U16 und U17 des DFB gespielt.