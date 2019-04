Arsenal an Fortuna-Angreifer dran

Benito Raman hat mit Fortuna Düsseldorf vorzeitig den Klassenerhalt geschafft

Mit starken Leistungen in der laufenden Bundesliga-Saison hat sich Benito Raman von Fortuna Düsseldorf ins Schaufenster gespielt. Interesse am Belgier besteht offenbar nicht nur in Deutschland, sondern auch in der englischen Premier League. Ein Verkauf könnte für F95 äußerst lukrativ sein.

Nach Angaben der "Sport Bild" dürfte der Flügelstürmer im Sommer bis zu 15 Millionen Euro einbringen. Die Fortuna verpflichtete Raman im Sommer 2017 von Standard Liège, seither machte er 56 Pflichtspiele für die Rheinländer. Dabei erzielte er 20 Tore, neun davon allein im deutschen Oberhaus.

Der englische "Mirror" hat die Fährte nun aufgenommen und berichtet, der FC Arsenal und der FC Everton seien am 24-Jährigen interessiert. Der "Sport Bild" zufolge denkt außerdem Borussia Mönchengladbach über eine Verpflichtung nach - vor allem dann, wenn Außenspieler Thorgan Hazard dem Klub im Sommer den Rücken zukehrt.

Fortuna Düsseldorf gibt sich angesichts des Langzeitvertrags von Raman (bis Juni 2022) jedoch entspannt. "Es ist doch klar, dass seine guten Leistungen national und international Beachtung finden", erklärte Sportvorstand Lutz Pfannenstiel gegenüber der "Rheinischen Post". Außerdem liege ohnehin "derzeit keine Anfrage für ihn bei uns vor".