Denkt Bayern wieder über Eintracht-Star Rebic nach?

Ante Rebic erzielte in 2018/2019 bislang neun Ligatore für Frankfurt

Der Deutsche Fußball-Meister FC Bayern München soll sich wieder intensiver mit der Personalie Ante Rebic vom Bundesliga-Konkurrenten Eintracht Frankfurt beschäftigen. So zumindest heißt es in einem jüngsten Medienbericht.

Der "kicker" vermeldete am Donnerstag, dass der 25-Jährige beim Rekordmeister wieder in den Fokus gerückt ist. Grund dafür soll in erster Linie die schwere Verletzung beim eigentlichen Transferziel Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea sein. Nach dessen Achillessehnenriss ist das Risiko deutlich gestiegen, dass der 18-Jährige ab der kommenden Saison wirklich eine Verstärkung für die Münchner werden könnte.

Rebic hingegen ist auf der Zielgerade der Saison ein absoluter Aktivposten bei der Frankfurter Eintracht, verpasste in der Rückrunde lediglich eine Partie für die Hessen.

Sein kroatischer Landsmann und Ex-Cheftrainer Niko Kovac soll von dem Offensivmann immer noch angetan sein und vor allem die Einstellung und die körperliche Präsenz des Vize-Weltmeisters in hohem Maße schätzen.

Gegen Rebic sprechen bei den Bayern-Verantwortlichen wohl die technisch begrenzten Fähigkeiten des Linksaußens, der eher über den Kampf und den Einsatzwillen kommt.

Von den Klubbossen der Münchner hat sich zuletzt noch keiner zu der Personalie geäußert. Rebic besitzt beim amtierenden Pokalsieger noch ein Arbeitspapier bis 2022.