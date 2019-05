Schalke hat Klassenerhalt nahezu sicher

FC Schalke 04 hat Klassenerhalt nach Niederlage des VfB Stuttgart nahezu sicher

Der FC Augsburg und der SC Freiburg können die letzten drei Saisonspiele in der Fußball-Bundesliga genießen, auch der FC Schalke 04 ist dank der 1:3-Schlappe des VfB Stuttgart bei Hertha BSC nahezu gerettet.

Nach der Niederlage des VfB konnte der FCA schon am Tag vor dem Duell bei Schalke am Sonntag (13:30 Uhr) auf den Klassenerhalt anstoßen.

Und auch den Königsblauen bleibt eine Woche nach dem 4:2 im Derby bei Borussia Dortmund eine Zitterpartie im Tabellenkeller erspart. Einen Zähler benötigt das Team von Interimstrainer Huub Stevens noch aus den letzten drei Partien, um auch die letzten theoretischen Zweifel zu beseitigen.

"Nach dem Derby habe ich gesagt, dass der Sieg ein Pflaster war", sagte Stevens, der den Fans etwas zurückgeben will: "Durch einen Sieg macht man nicht alles gut. Die Saison ist nicht so verlaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber wir können noch das eine oder andere reparieren."

Augsburg hat bei einem Spiel mehr sieben Zähler Vorsprung auf Stuttgart, das auf dem Relegationsrang liegt. Schalke liegt sechs Zähler vor den Schwaben und hat die klar bessere Tordifferenz.

Bei den Königsblauen waren vor dem Augsburg-Spiel Salif Sane (Pferdekuss) und Jeffrey Bruma (muskuläre Probleme) angeschlagen. Bei Augsburg fehlt weiterhin Torjäger Alfred Finnbogason.

Auch der SC Freiburg ist bereits gerettet

Genauso wie Augsburg darf sich auch der SC Freiburg schon vor seinem Spiel am Sonntag (15:30 Uhr) gegen Fortuna Düsseldorf über den Verbleib in der Bundesliga freuen.

Die Badener profitierten ebenfalls von der Stuttgarter Pleite in Berlin. Freiburg hat damit weiter acht Punkte Vorsprung auf den Tabellen-16. und kann in den verbleibenden Partien nicht mehr auf oder gar hinter den Relegationsplatz zurückfallen.

Dennoch hofft die Mannschaft von Trainer Christian Streich nach zuletzt vier Niederlagen in Serie auf eine Rückkehr in die Erfolgsspur. Der Coach kann gegen die Fortuna möglicherweise wieder auf seinen Torjäger Nils Petersen setzen, der nach einem Muskelfaserriss vor der Rückkehr in den Kader der Breisgauer steht. Seit Februar 2015 hat der Sport-Club ohne den heute 30-Jährigen kein Bundesliga-Spiel gewonnen.

Friedhelm Funkel, der den Klassenerhalt mit Düsseldorf bereits sicher hat, möchte seine persönliche Serie gegen den SCF ausbauen: Seit sechs Bundesliga-Spielen hat der Fortuna-Trainer gegen Freiburg nicht mehr verloren.