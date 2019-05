Labbadia geht mit "gutem Gefühl" aus Wolfsburg

Labbadia steht vor seinem letzten Spiel als Wölfe-Coach

Trainer Bruno Labbadia will sich mit der Europacup-Qualifikation vom VfL Wolfsburg verabschieden. Dafür benötigen die Niedersachsen einen Sieg im Saisonfinale gegen den FC Augsburg.

"Ich wünsche mir, dass wir gegen Augsburg genauso auftreten wie in der gesamten Saison", sagte Labbadia auf der Spieltagspressekonferenz am Donnerstag.

Wolfsburg, das Labbadia vor einem Jahr noch in der Relegation vor dem Abstieg bewahrt hatte, belegt vor dem letzten Spieltag mit einem Punkt Vorsprung auf 1899 Hoffenheim den siebten Platz, der in der kommenden Saison zur Teilnahme an der Europa League berechtigt.

"Ich gehe mit einem guten Gefühl hier raus, auch weil die Leute mir ein sehr gutes Gefühl geben. Und das ist wirklich schön", sagte Labbadia vor seiner letzten Partie als Wölfe-Coach.

Vor seinem Comeback steht Außenverteidiger Jerome Roussillon nach überstandenen muskulären Problemen. Kapitän Josuha Guilavogui fehlt gelb-gesperrt und wird die Partie gemeinsam mit den Fans in der Kurve verfolgen.

Mit dieser besonderen Aktion will der Tabellensiebte der Fußball-Bundesliga am letzten Spieltag noch einmal seine Zuschauer mobilisieren.