Kampf um van de Beek: Gehen BVB und Bayern leer aus?

Donny van de Beek spielte eine herausragende Saison

Donny van de Beek ist nach seiner herausragenden Saison im Trikot von Ajax Amsterdam auf dem Zettel von vielen großen europäischen Vereinen gelandet. Auch die Bundesliga-Spitzenteams FC Bayern München und Borussia Dortmund sollen am Mittelfeldmann dran sein.

Um einen weiteren namhaften Abgang verhindern zu können, wollen die Amsterdamer Klubbosse den 22-Jährigen aber wohl unbedingt im Klub halten. Ein möglicher Wechselgedanke zum FC Bayern oder dem BVB soll van de Beek mit einem neuen Vertragsangebot ausgetrieben werden.

So berichtete das niederländische Portal "voetbalzone.nl", dass das ohnehin bis 2022 laufende Arbeitspapier vorzeitig und zu wohl deutlich besseren Bezügen verlängert werden soll.

"Er hat eine stürmische Entwicklung durchgemacht und dafür muss er belohnt werden. Wir wollen Donny nicht verlieren", bestätigte Ajax-Sportdirektor Marc Overmars im "Telegraaf" die Bestrebungen des neuen niederländischen Meisters, das Eigengewächs zu halten.

Nach einer spektakulären Saison, in der es Ajax Amsterdam in der Champions League bis ins Halbfinale brachte, droht den Rot-Weißen ein großer personeller Aderlass. Van de Beek ragte in der Königsklasse besonders mit seinen Toren in der K.o.-Phase gegen Juventus und Tottenham Hotspur heraus.

Fest steht bisher der Abgang von Frenkie de Jong zum FC Barcelona. Auch die weiteren Stammkräfte Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech, Dusan Tadic oder Noussair Mazraoui sollen Interesse bei großen europäischen Klubs geweckt haben.