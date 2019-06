Italienische Klubs heiß auf Schürrle?

Catherine Ivill, getty

Die sportliche Zukunft von André Schürrle ist weiterhin offen

Nach der vorzeitig beendeten Leihe mit dem FC Fulham ist der BVB immer noch auf der Suche nach einem Abnehmer für André Schürrle. Einige Klubs wurden in den letzten Wochen als potenzielle Interessenten genannt, nun sind zwei weitere hinzugekommen.

Dem 19-fachen türkischen Meister Fenerbahce und dem Londoner Premier-League-Klub West Ham United wurden in den vergangenen Wochen die besten Chancen eingeräumt, André Schürrle in diesem Sommer unter Vertrag zu nehmen. Nun mischen angeblich zwei weitere Vereine in dem Poker um den Ex-Nationalspieler mit.

Die italienische "Gazetta dello Sport" berichtet, dass auch Lazio Rom über eine Verpflichtung von Schürrle nachdenkt. Ein großes Problem sind aber offenbar die Gehaltsforderungen des ehemaligen Weltmeisters, der bei der Borussia zwischen sieben und acht Millionen Euro jährlich verdienen soll.

Sofern der BVB den Römern finanziell nicht entgegenkommt, könnte der durchaus mögliche Transfer in die italienische Hauptstadt platzen. Ob sich die Dortmunder auf der anderen Seite erneut auf ein Leihgeschäft einlassen und einen Teil von Schürrles Gehalt übernehmen würden, ist dagegen nicht klar. Der deutsche Vize-Meister würde den Vertrag mit Schürrle am liebsten auflösen und den 28-Jährigen verkaufen.

Dazu berichtet die Plattform "tuttomercatoweb", dass auch Cagliari Calcio über einen Transfer Schürrles nachdenkt. Angeblich wurde der Noch-Dortmunder dem Serie-A-Klub in den vergangenen Tagen vom BVB angeboten.