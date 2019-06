Huntelaar vor Rückkehr nach Deutschland?

Dean Mouhtaropoulos, getty

Zieht es Klaas Jan Huntelaar zurück nach Deutschland?

Bei Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 überzeugte Klaas Jan Huntelaar einst als Goalgetter von internationalem Top-Format. Nun bahnt sich womöglich eine Rückkehr des "Hunters" nach Deutschland an.

Wie das Portal "Sportbuzzer" berichtet, ist der 35-Jährige ein heißer Kandidat beim künftigen Zweitligisten Hannover 96. Der ehemalige 96-Stürmer Dieter Schatzschneider, der inzwischen als Scout für die Niedersachsen arbeitet, sprach sich explizit für eine Verpflichtung des Niederländers aus.

"Huntelaar kann eine neue Euphorie auslösen. Man muss es wenigstens versuchen", so der 61-Jährige gegenüber der Plattform. Seine Idee habe Schatzschneider intern bereits an die Entscheidungsträger herangetragen.

Nach dem Abstieg aus der Bundesliga suchen die Hannoveraner händeringend nach Verstärkungen für die Offensive, um in der stark besetzten zweiten Liga in der neuen Spielzeit um den Aufstieg mitzuspielen. Mit Ihlas Bebou, Niklas Füllkrug, Bobby Wood und Nicolai Müller verlieren die Roten in diesem Sommer reihenweise Offensivspieler.

Schatzschneider lobt Huntelaars Torjäger-Qualitäten

Eine Verpflichtung von Huntelaar könnte diesem Torjäger-Schwund nun entgegenwirken.

"Er will immer Tore schießen, auch wenn er in den letzten fünf Minuten reinkommt", hebt Schatzschneider die Qualitäten des Angreifers hervor. Dass der Routinier trotz seines Alters noch nicht zum alten Eisen gehört, stellte er in der diesjährigen Saison eindrucksvoll unter Beweis. In 28 Einsätzen für Ajax in der niederländischen Eredivisie gelangen ihm 16 Treffer.

Den Fans des FC Schalke ist der 76-fache Nationalspieler ebenfalls in guter Erinnerung geblieben. Zwischen 2010 und 2017 absolvierte Huntelaar 175 Bundesligaspiele für die Knappen und erzielte dabei 82 Treffer. Sein größter Erfolg in Deutschland war der Gewinn des DFB-Pokals mit den Königsblauen 2011.

Ob sich der Rechtsfuß jedoch einen Wechsel in die zweite Liga vorstellen kann, ist ungewiss. Der Vertrag des Stürmers in Amsterdam läuft noch bis 2020.