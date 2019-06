Nimmt der BVB den nächsten Gladbach-Star ins Visier?

Maja Hitij, getty

Alassane Pléa hat Begehrlichkeiten geweckt

Mit Thorgan Hazard hat Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach bereits einen wichtigen Spieler an den deutschen Vizemeister Borussia Dortmund verloren. Jetzt soll der BVB erneut einen VfL-Star ins Visier genommen haben.

Stimmen die Informationen des französischen Portals "Yahoo France", interessieren sich die Dortmunder für Gladbachs Stürmerstar Alassane Pléa. Der 26-Jährige steht seit einem Jahr bei der Elf vom Niederrhein unter Vertrag, konnte in seinem ersten Jahr in der Bundesliga über weite Strecken überzeugen.

Mit zwölf Saisontoren in der Bundesliga war der Offensivmann treffsicherter Spieler der Gladbacher, stand zudem in jedem Meisterschaftsspiel für die Borussia auf dem Feld.

Pléa wird ein besonders gutes Verhältnis zu BVB-Coach Lucien Favre nachgesagt. Unter dem Schweizer Fußballlehrer gelang dem Stürmer einst der Durchbruch als Profi in der Ligue 1. Pléa war beim OGC Nizza Spieler unter Favre, brachte es in insgesamt 81 Partien in dieser Zeit auf 35 Tore in der französischen Eliteklasse.

Der Rechtsfuß fand sich in der Bundesliga schnell zurecht und schaffte in der abgelaufenen Saison auch den Sprung in die französische Nationalmannschaft.

Vertraglich ist er noch bis 2023 an Borussia Mönchengladbach gebunden, wodurch ein Transfer eine äußerst teure Angelegenheit werden würde. Bisher haben sich weder die Gladbacher noch die Dortmunder zu den Spekulationen um Pléa geäußert.