Bericht: Hummels gab ManUnited einen Korb

Christian Charisius

Mats Hummels soll ein Angebot von Manchester United abgelehnt haben

Der ehemalige Nationalspieler Mats Hummels hat nach Informationen der "Bild"-Zeitung vor seiner Rückkehr zu Borussia Dortmund ein Angebot von Manchester United ausgeschlagen.

Der Traditionsklub aus der Premier League soll "sehr großes Interesse am Innenverteidiger gehabt haben", schreibt die "Bild". ManUnited wollte Hummels demnach mit einem lukrativen Gehalt locken, was der Innenverteidiger jedoch abgelehnt habe.

Für mehr als 30 Millionen Euro Ablöse war der 30 Jahre alte Weltmeister von 2014 vom FC Bayern München zum BVB zurückgewechselt. In Dortmund soll Hummels rund zehn Millionen Euro Jahresgehalt einstreichen, das mit Bonus-Prämien sogar auf zwölf Millionen Euro steigen kann.

Sportlich dürfte der BVB für den Abwehrspieler die attraktivere Lösung sein. Mit der Borussia darf sich Hummels in der kommenden Spielzeit in der Champions League mit den Besten der Besten messen, während Manchester United als Sechster der vergangenen Spielzeit nur in der Europa League antritt.