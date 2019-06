VfL Wolfsburg hat Frankreich-Duo an der Angel

Alexander Hassenstein, getty

Jörg Schmadtke sucht immer neue Talente für den VfL Wolfsburg

Auf der Suche nach Verstärkungen für die kommende Bundesliga-Saison hat der VfL Wolfsburg sein Augenmerk angeblich nach Frankreich gerichtet. Die Niedersachsen sollen gleich zwei Verstärkungen auf dem Zettel haben.

Der zentrale Mittelfeldspieler Youssef Ait Bennasser und Keeper-Talent Didier Desprez sollen es den Wölfen angetan haben. "L'Équipe" berichtet, dass der VfL Desprez zur Nummer zwei hinter Stammtorwart Koen Casteels machen und den französischen U-Nationalspieler langsam aufbauen will, "Foot Mercato" will vom Interesse an Ait Benasser erfahren haben.

Desprez bestritt die abgelaufene Spielzeit auf Leihbasis in der dritten Liga bei JA Drancy, wo er in 24 Partien lediglich 27 Gegentore hinnehmen musste. Im Juli kehrt der Rückhalt zu RC Lens zurück, wo er bis Ende 2020 unter Vertrag steht. Wolfsburg hat mit Casteels, dem österreichischen Routinier Pavao Pervan und Talent Phillip Menzel derzeit drei Torhüter im Kader.

Der in Frankreich geborene marokkanische Nationalspieler Ait Benasser gehört der AS Monaco, verbrachte die Rückrunde jedoch leihweise bei der AS St.-Étienne. Insgesamt bestritt der 22-Jährige 31 Partien. Ait Benassers Arbeitspapier in Monaco endet im Sommer 2021.