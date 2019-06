Bayern ausgestochen? S04 vor Kabak-Coup

Alexander Hassenstein, getty

Ozan Kabak wird sowohl vom FC Bayern als auch vom AC Milan umworben

Lange galt der FC Bayern München als wahrscheinlichster neuer Arbeitgeber von Ozan Kabak vom VfB Stuttgart. Doch das Rennen macht nun doch offenbar der FC Schalke 04.

Wie die "Bild" berichtet, hat sich Kabak für einen Wechsel zu den Königsblauen entschieden. Zwar haben die Münchner durchaus Interesse signalisiert, doch ließen sich Hoeneß und co. wohl einfach zu viel Zeit. Zunächst wollte man eine "andere Personalie" an der Säbener Straße klären, heißt es in dem Bericht.

Dabei soll es sich wohl um Jérôme Boateng handeln. Kabak pochte allerdings wohl auf eine schnelle Entscheidung.

Zuvor hatte der "kicker" schon einen ersten Kontakt vermeldet. Das Management von Kabak habe sich demnach mit Vertretern der Königsblauen ausgetauscht. Schon in der vergangenen Woche hatte "Sky" berichtet, dass Schalke einen Transfer von Kabak anstrebt.

Kovac gab wohl schon grünes Licht

Spätestens nach dem Transfer von Mats Hummels zum BVB besteht in der Abwehr des FC Bayern Handlungsbedarf. Ozan Kabak hat der Rekordmeister als einen der Kandidaten auserkoren, um die Lücke zu schließen.

Laut "Sport 1" hat Bayern-Trainer Niko Kovac sogar schon grünes Licht für einen Kabak-Wechsel gegeben. Demnach sind Gespräche mit seinem Berater Fazil Özdemir positiv verlaufen.

Auch der Traditionsklub AC Milan soll an Kabak interessiert sein. Wie das Portal "calciomercato" erfahren hat, kam es am Montag in Mailand zu einem Treffen der Vertreter Kabaks und den Verantwortlichen der Rossoneri. Rund 80 Minuten soll das Meeting gedauert haben.

Dank einer Ausstiegsklausel kann Kabak den VfB Stuttgart für eine Ablösesumme in Höhe von 15 Millionen Euro verlassen. Erst im vergangenen Winter kam der Abwehrspieler für elf Millionen Euro von Galatasaray aus Istanbul zu den Schwaben.