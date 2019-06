Aufsteiger Paderborn holt neunten Neuzugang

unknown

Gerrit Holtmann geht auf Leihbasis vom FSV Mainz zum SC Paderborn. Foto: Torsten Silz

Der SC Paderborn rüstet seinen Kader nach der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga weiter auf. Am Donnerstag gaben die Ostwestfalen die Verpflichtung von Außenbahnspieler Gerrit Holtmann vom Ligakonkurrenten FSV Mainz 05 bekannt.

Der 24-Jährige wechselt zunächst für ein Jahr auf Leihbasis an die Pader. Holtmann ist bereits der neunte Neuzugang des SCP für die kommende Spielzeit.

"Gerrit passt mit seiner Schnelligkeit und seiner guten Technik sehr gut zu unserer Spielidee und erfüllt unser Anforderungsprofil auf der linken Außenbahn optimal. Er kann defensiv und offensiv eingesetzt werden, was ihn für unseren Kader noch wertvoller macht", erklärte Paderborns Geschäftsführer Sport Martin Przondziono.

Holtmann wechselte im Sommer 2016 von Braunschweig nach Mainz und absolvierte für die 05er insgesamt 26 Bundesligaspiele. In der abgelaufenen Saison kam er allerdings nur zu vier Einsätzen und stand lediglich am ersten Spieltag in der Startelf.