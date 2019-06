Embolo wird wohl günstiger als vermutet

Christof Koepsel, getty

Breel Embolo steht auf dem Sprung zu Borussia Mönchengladbach

Der Transfer von Breel Embolo vom Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 zu Borussia Mönchengladbach steht bevor. Bereits am Donnerstag hieß es in übereinstimmenden Medienberichten, der Wechsel sei bereits in trockenen Tüchern. Sogar der obligatorische Medizincheck soll bereits absolviert worden sein.

Nach Informationen des "Bild"-Reporters Marc Siekmann hat der in den letzten Jahren arg von Verletzungen gebeutelte Embolo den Medical bestanden und damit die letzte Hürde auf dem Weg zur Gladbacher Borussia genommen.

Um den Schweizer Offensivmann an den Niederrhein zu holen, muss Gladbach wohl gar nicht so tief in die Tasche greifen. Wie der "Bild"-Mann weiter berichtet, soll die fixe Ablösesumme gerade einmal bei zehn bis elf Millionen Euro liegen. Dazu könnten noch vier bis fünf Millionen Euro Bonuszahlungen kommen.

Embolo soll demzufolge noch am Freitag einen Vierjahresvertrag in Gladbach unterzeichnen. Damit würde das Missverständnis auf Schalke nach drei Jahren und einem satten Transferminus aus Sicht der Königsblauen enden.

25 Pflichtspiele bedeuten eine Million Euro mehr Ablöse

Der FC Schalke hatte den Stürmer damals als 19-Jährigen für 26,5 Millionen Euro vom FC Basel verpflichtet und damit zum vereinsinternen Rekordtransfer gemacht. Im besten Fall kassieren die Gelsenkirchener nur noch etwas mehr als die Hälfte dieser Summe für den Schweizer mit kamerunischen Wurzeln.

Pro Vertragsjahr müsste Embolo laut dem Medienbericht mindestens 25 Pflichtspiele absolvieren, um eine Millionen Euro Bonuszahlung zu generieren. Bei der Verletzungsanfälligkeit des Rechtsfußes in den letzten Jahren alles andere als garantiert.

In seinen drei Jahren auf Schalke fiel Embolo satte 463 Tage verletzungsbedingt aus. In Gladbach ist die Hoffnung dennoch groß, dass der 32-fache Nationalspieler beim Europa-League-Teilnehmer endlich zu erhoffter Stärke findet. Über mehr als bestenfalls durchschnittliche zwölf Treffer in 61 Pflichtspielen für die Königsblauen ist Embolo seit 2016 nicht hinaus gekommen.