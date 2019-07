Medien: Nächster italienischer Klub buhlt um Toljan

Christof Koepsel, getty

Jeremy Toljan trainiert aktuell beim BVB

Mit 35 Profis besitzt Borussia Dortmund momentan den größten Kader der Fußball-Bundesliga. Bis zum Saisonstart möchte der BVB diese Zahl noch reduzieren. Auch Jeremy Toljan gehört wohl zu den Streichkandidaten. Nun könnten die Schwarz-Gelben einen Abnehmer gefunden haben.

Denn laut dem italienischen Portal "calciomercato" ist Sampdoria Genua an den Diensten des Außenverteidigers interessiert. Demnach würde sich der Serie-A-Klub mit einem Transfer des 24-Jährigen beschäftigen. Als mögliche Ablösesumme bringt das Portal drei Millionen Euro ins Spiel.

Doch offenbar ist Sampdoria mit seinem Interesse an Toljan nicht alleine. Wie der italienische Transfer-Experte Gianluca Di Marzio erfahren haben will, denkt auch Sassuolo Calcio über eine Verpflichtung des BVB-Profis nach. Dieser ist noch bis 2022 an Dortmund gebunden.

Allerdings plant die Borussia ohne den ehemaligen Hoffenheimer. Bereits in der vergangenen Rückrunde war Toljan an Celtic Glasgow ausgeliehen. Mit den "Bhoys" feierte der Abwehrspieler die schottische Meisterschaft sowie den Pokalsieg.