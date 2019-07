1860 beschäftigt sich mit Schalke-Youngster Wright

Sebastian Widmann, getty

Haji Wright könnte den FC Schalke 04 verlassen

Für die Profis des FC Schalke 04 stand Youngster Haji Wright zwar sieben Mal auf dem Platz, der Durchbruch gelang dem 21-Jährigen aber nicht. Auch in Zukunft hat der US-Amerikaner wohl einen schweren Stand bei den Knappen. Womöglich sucht er seine Zukunft bei einem anderen Verein: dem TSV 1860 München.

Wie der "kicker" berichtet, beschäftigen sich die Löwen mit einem möglichen Transfer von Haji Wright. Auf der dringenden Suche nach einem neuen Stoßstürmer sei 1860 auf den Schalke-Youngster, der noch bis 2020 an die Königsblauen gebunden ist, aufmerksam geworden.

Ein fester Wechsel könnte allerdings an der Ablösesumme scheitern. Der Drittligist ist finanziell nicht gerade sehr gut aufgestellt. Wahrscheinlicher scheint stattdessen ein Leihgeschäft. Sollte sich dieses für 1860 realisieren lassen, würden sie dem Bericht zufolge zuschlagen, wären aber wohl auf einen "externen Gönner" angewiesen.

Wright wechselte im Jahr 2015 von New York Cosmos zu Schalke. In der Saison 2017/2018 war er an den SV Sandhausen ausgeliehen. Der 21-Jährige kommt zumeist beim Reserveteam der Knappen zum Einsatz, wurde in der vergangenen Saison aber von Domenico Tedesco zu den Profis berufen. Unter Interimscoach Huub Stevens spielte Wright keine Rolle mehr.