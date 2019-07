Schalke-Neuling Schubert macht Nübel Druck

Thomas Eisenhuth, getty

Schalke-Neuzugang Markus Schubert verkürzte seinen Urlaub

Markus Schubert wechselte in diesem Sommer ohne Ablöse von Dynamo Dresden zum FC Schalke 04. Der U21-Nationalkeeper hat sich jedoch nicht den Knappen angeschlossen, um sich kampflos hinter Stammtorwart Alexander Nübel einzureihen. Das bewies Schubert am Mittwoch.

Der 21-Jährige verkürzte seinen Urlaub um mehrere Tage, um vorzeitig ins S04-Mannschaftstraining einzusteigen. Eigentlich wurde Schubert in Gelsenkirchen erst in ein paar Tagen erwartet. "Er hat gesagt, dass ihm neun Tage Urlaub gereicht haben", zitiert der "kicker" Schalke-Coach David Wagner im Anschluss an einen Fototermin mit der Mannschaft.

Somit sendet der Neuzugang ein deutliches Signal an seinen direkten Konkurrenten um den Platz zwischen den Pfosten. Zuletzt verlor Schubert das Duell mit Nübel bereits in der deutschen U21-Nationalmannschaft. Bei der EM in Italien setzte U21-Trainer Stefan Kuntz auf Nübel, Schubert blieb ohne Einsatz.

Ob Schubert jedoch den angestrebten Wechsel im Tor der Königsblauen schon in den nächsten Wochen herbeiführen kann, ist unwahrscheinlich. Wagner bestätigte, dass Nübel "die berühmte Nasenspitze" vorn habe. Schwer vorstellbar, so auch der "kicker", dass Schalke binnen weniger Monate erneut die Nummer eins tauscht.

FC Schalke 04 kämpft um Alexander Nübel

Schließlich hält Nübel diesen Status erst seit Anfang der vergangenen Rückrunde, als der damalige S04-Coach Domenico Tedesco Platzhirsch Ralf Fährmann auf die Bank setzte. Zudem kämpft der Revierklub mit allen Mitteln um die Vertragsverlängerung des umworbenen Youngsters.

"Wir werden ihm interessante Optionen aufzeigen, wie seine mittel- und langfristige Zukunft im königsblauen Trikot aussehen kann", hatte Wagner zuletzt gegenüber "Sport1" erklärt. Schalke werde "alles daransetzen, den Vertrag mit ihm zu verlängern". Allen voran gilt der FC Bayern als interessiert.

Nübels jetziges Arbeitspapier ist noch bis 2020 gültig. Schubert unterzeichnete bei den Knappen indes einen Langzeitvertrag bis 2023.