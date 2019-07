30 Jahre Warten: Klopp spürt die Liverpooler Sehnsüchte

Michael Regan, getty

Jürgen Klopp gewann mit dem FC Liverpool zuletzt die Champions League

Jürgen Klopp hat mit dem Triumph in der Champions League Europas Fußball-Thron bestiegen, jetzt geht er mit dem FC Liverpool das alte Thema Meisterschaft an. Den Anfang macht das Duell mit seinem Ex-Klub Borussia Dortmund.

Auch 6.000 Kilometer entfernt von Liverpool spürte Jürgen Klopp die Sehnsüchte der Reds-Fans nur zu gut. Sieben Wochen nach dem gefeierten Triumph in der Champions League startet Klopp im US-Bundesstaat Indiana gegen seinen Ex-Klub Borussia Dortmund die heiße Vorbereitungsphase auf die neue Saison, an deren Ende nach den Wünschen der Anhänger endlich die englische Meisterschaft stehen soll. Doch Klopp, gewohnt abgeklärt, stapelte erst einmal tief.

"Es wäre toll, wenn wir wieder auf Augenhöhe mit Manchester City sein könnten. Denn das ist die einzige Möglichkeit, sie zu überholen. Aber es ist schon jetzt klar, dass sie der große Favorit sein werden", sagte Klopp in der 100.000-Einwohner-Stadt South Bend, wo Liverpool in der Nacht zu Samstag (2:00 Uhr) zu einem Test der besonderen Art auf den BVB trifft:

Beide Teams bestreiten das erste Fußballspiel in der Geschichte des 77.000 Zuschauer fassenden Stadions der berühmten Notre-Dame-Uni.

Klopp bremst die Erwartungshaltung

Auf eine Premiere der anderen Art hoffen derweil auch in der neuen Saison alle Liverpool-Fans, die jünger als 30 Jahre alt sind: Stolze 18 Meisterschaften haben die Reds bislang gefeiert, bis zum 19. Titel durch Manchester United 2011 war das englischer Rekord, doch der letzte Titel datiert noch immer aus dem Jahr 1990.

Vergangene Saison war die Erfüllung des alten Traums zum Greifen nah, am Ende reichten selbst 97 Punkte nicht, um vor Manchester City (98) zu landen. Immerhin: Der Triumph in der Königsklasse war mehr als ein Trostpreis.

Klopp kennt die Hoffnungen der Fans, die nicht zuletzt mit seinem Namen verbunden sind. Doch im fernen Amerika übte sich der 52-Jährige zu Beginn des neuen Fußball-Jahres lieber im Realismus.

"Alle Teams fangen wieder neu an, es gibt kein Duell zwischen City und uns und der Rest schaut zu. So läuft die Premier League nicht, alle Spiele sind so schwer", sagt er zum Auftakt der Drei-Spiele-Tour in den USA.

Klopp plant vorerst keine Pause auf der Trainerbank

Verzichten muss Klopp zunächst noch auf Torhüter Alisson und Angreifer Roberto Firmino, die nach dem Einsatz bei der Copa América für Brasilien erst später zum Team stoßen.

Gleiches gilt für Mohamed Salah und Sadio Mané, die für Ägypten und Senegal beim Afrika-Cup aufliefen. "Die Situation ist etwas anders als vor einem Jahr. Das macht es ein bisschen schwieriger, aber das wussten wir vorher", sagte Klopp.

Immerhin: Ein vorzeitiges Ende seiner Trainertätigkeit in Liverpool schloss Klopp aus und beruhigte damit die Fans in der Heimat. "ESPN" hatte von einem geplanten Sabbatical des Teammanagers nach Vertragsende 2022 berichtet.

"Wow! Drei Jahre vor Vertragsende dürfte diese Frage nicht allzu vielen Leuten gestellt werden", sagte Klopp und fügte an: "Warum sollten wir uns jetzt damit beschäftigen? Es sind noch drei Jahre. Das ist die Antwort. Drei Jahre, mindestens." Drei Jahre, in denen endlich auch der Titel zurück nach Liverpool kommen soll.