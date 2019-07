Perfekt: Skov unterschreibt bei der TSG Hoffenheim

unknown

Alfred Schreuder hat Verstärkung für sein Team bekommen

Der Transfer des dänischen Nationalspielers Robert Skov zum Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim ist perfekt.

Der 23 Jahre alte Angreifer unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024, teilte der Klub mit. Skov kommt vom dänischen Meister FC Kopenhagen und ist nach Philipp Pentke, Konstantinos Stafylidis, Sargis Adamyan und Ihlas Bebou der fünfte Neuzugang der TSG.

"Robert verfügt über einen außergewöhnlichen linken Fuß und eine fantastischen Schusstechnik, die ihn extrem torgefährlich macht", wird Alexander Rosen, Direktor Profifußball der TSG, auf der Homepage des Klubs zitiert.

Und weiter: " Er ist sehr spielintelligent und arbeitet hart und konsequent bei gegnerischem Ballbesitz. Seine Variabilität und seine brandgefährlichen Standards werden unserem Offensivspiel eine weitere Komponente verleihen. Wir freuen uns auf einen richtig guten Typen, der bereits deutsch versteht und spricht, was die Integration sicher beschleunigen wird, aber wir werden ihm auch die notwendige Zeit geben bei uns anzukommen, sodass er sich in Ruhe entwickeln kann."

Die Tinte ist trocken! 🔵⚪



🗣️ „Ich bin sehr ehrgeizig und bin davon überzeugt, dass die TSG Hoffenheim für mich der optimale Schritt ist, um mich auf hohem Niveau weiter zu entwickeln.“



Robert #Skov wird in Zukunft für die #TSG stürmen!



🌐 https://t.co/uCNhgAKzxL pic.twitter.com/3ba2ySRBni — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) 29. Juli 2019

"Natürlich freue ich mich sehr über die Erfolge in Dänemark. Aber nun ist es an der Zeit, mich auch in einer der stärksten Ligen der Welt zu beweisen. Ich bin sehr ehrgeizig und bin davon überzeugt, dass die TSG Hoffenheim für mich der optimale Schritt ist, um mich auf hohem Niveau weiter zu entwickeln", ergänzte Skov.

In der abgelaufenen Saison hatte er in 34 Partien 30 Treffer erzielt und zehn Vorlagen gegeben. Dabei knackte er den 21 Jahre alten Liga-Torrekord, den der ehemalige Schalke-Stürmer Ebbe Sand im Jahr 1998 für Brøndby IF aufgestellt hatte. Der 2018 in Dänemark zum "Spieler des Jahres" gewählte Skov hat bereits drei Saisonspiele für Kopenhagen absolviert, da die Saison in Dänemark schon seit dem 14. Juli läuft.