Ginter vor Rekord-Wechsel? Topklubs hinterlegen Interesse

Christof Koepsel, getty

Verlässt Matthias Ginter die Gladbacher Borussia?

Verlässt ein weiterer Weltmeister von 2014 die Bundesliga? Nach André Schürrle könnte es auch Matthias Ginter ins Ausland ziehen. Der Defensivspieler von Borussia Mönchengladbach hat offenbar das Interesse von zwei europäischen Topklubs geweckt.

Nach nur zwei Jahren könnte das Kapitel Gladbach für Matthias Ginter bereits wieder beendet sein. Wie die "Bild" berichtet, haben sich zwei europäische Schwergewichte in Gladbach gemeldet und ihr Interesse für den 25-Jährigen hinterlegt. Und die Fohlen sind offenbar gesprächsbereit.

Ein Klub, der beim Bundesligisten angeklopft haben soll, ist Champions-League-Finalist Tottenham. Die Spurs haben in diesem Sommer zwar bereits einen Rekordtransfer getätigt, sich ansonsten auf dem Markt aber zurückgehalten.

Bei dem zweiten Interessenten soll es sich um den spanischen Spitzenklub Atlético Madrid handeln. Im Gegensatz zu Tottenham haben die Madrilenen in der laufenden Transferperiode schon ordentlich investiert. Die aktuellen Ausgaben des Klubs liegen bei rund 250 Millionen Euro.

Wird Gladbach bei 60 Mio. Euro schwach?

Ganz ohne Gegenwehr will die Borussia den Weltmeister von 2014 allerdings nicht ziehen lassen. Erst ab einer Ablösesumme in Höhe von 60 Millionen Euro sollen Max Eberl und Co. laut "Bild"-Infos gesprächsbereit sein. Sollte der Transfer für diese Summe über die Bühne gehen, wäre Ginter noch vor Granit Xhaka (wechselte für 45 Mio. Euro zu Arsenal) der neue Rekordverkauf der Fohlen.

Noch planen die Gladbacher mit Ginter. "Matze ist absoluter Führungsspieler. Ich kann mir das hier ohne ihn gar nicht vorstellen", sagte Neu-Trainer Marco Rose zur "Bild". Und auch Eberl gab zu verstehen: "Matthias spielt in unseren eigenen Plänen eine zentrale Rolle."