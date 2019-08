Petric, Adler und Wolf werden TV-Experten

PIXATHLON/PIXATHLON/SID/

Ex-HSV-Trainer Hannes Wolf wird TV-Experte

Die beiden ehemaligen Fußballprofis Rene Adler und Mladen Petric sowie der frühere Bundesliga-Trainer Hannes Wolf werden künftig als Experten bei "Sky" arbeiten.

Dies teilte der Pay-TV-Sender am Montag mit. Das Trio kommt bei den Sonntagsspielen der Fußball-Bundesliga zum Einsatz, zudem gehören Ex-Nationaltorhüter Adler und der frühere Bundesliga-Profi Petric einem Expertenpool bei den Übertragungen der Partien aus der englischen Premier League an.

Adler (34) begann seine Fußball-Karriere bei Bayer Leverkusen und wurde dort Nationalspieler. Zu seinen weiteren Stationen zählten der Hamburger SV und der FSV Mainz 05, wo er seine Karriere zum Ende der abgelaufenen Saison beendete.

Wolf trainierte zuletzt den Zweitligisten Hamburger SV, 2017 war der 38-Jährige mit dem VfB Stuttgart in die Bundesliga aufgestiegen. Petric (38) spielte in Deutschland für den HSV und Borussia Dortmund, in der Premier League lief er für den FC Fulham und West Ham United auf. Zudem absolvierte er 45 Nationalspiele für Kroatien.