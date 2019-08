5:0! Effiziente Eintracht macht in Vaduz alles klar

Karl-Josef Hildenbrand

Eintracht Frankfurt kann mit den Playoffs für die Europa League planen

Pflicht erfüllt, auf zur nächsten Partie! Die Vielspieler von Eintracht Frankfurt haben in der Europa League einen mühelosen Etappensieg verbucht und sich schonmal für den gefährlichen Auftakt im DFB-Pokal warmgeschossen. Drei Tage vor dem Duell beim Drittligisten Waldhof Mannheim gewannen die Hessen beim FC Vaduz mit 5:0 (3:0) - der Einzug in die Play-offs ist damit praktisch sicher.

Im Hinspiel der 3. Qualifikationsrunde machten Filip Kostic (11./27.) und Dominik Kohr (40.) schon im ersten Durchgang alles klar für den Halbfinalisten der Vorsaison, Goncalo Paciencia (53.) und Mijat Gacinovic (63.) erhöhten nach dem Seitenwechsel. "Wir haben einfach gespielt und den Gegner nicht ins Spiel kommen lassen. Der Sieg war auch in der Höhe verdient", sagte Kohr bei "Nitro". Sportvorstand Fredi Bobic sagte schon sicher: "Die Nummer ist durch."

Das wohl unbedeutende Rückspiel gegen die No-Name-Truppe aus Liechtenstein, die in der 2. Schweizer Liga antritt, findet in einer Woche in Frankfurt statt. Danach wären die Playoffs (22./29. August) die letzte Hürde vor dem Minimalziel Gruppenphase.

Trapp noch nicht im Kader

Sofern die Frankfurter diese erreichen und auch die erste Pokalrunde schadlos überstehen, müssten sie allein bis zum Jahresende stolze 31 Pflichtspiele bestreiten. "Das ist ein straffes Programm und schon fast eine gesamte Saison", hatte im Vorfeld Nationaltorhüter Kevin Trapp gesagt. Der 29-Jährige, der am Mittwoch zur Eintracht zurückgekehrt war, stand einen Tag später wie erwartet noch nicht im Aufgebot.

Zudem saß vor 5908 Zuschauern im Rheinpark-Stadion der kroatische Vize-Weltmeister Ante Rebic bis zur 71. Minute nur auf der Bank, an Angriffslust mangelte es dem Favoriten trotzdem nicht. Nach nur 43 Sekunden besaß Publikumsliebling Martin Hinteregger, erst in der Vorwoche fest verpflichtet, die erste Chance.

"Wir wollen von Beginn an auf Sieg spielen, das ist eine Pflichtaufgabe", sagte Frankfurts Trainer Adi Hütter vor dem Anpfiff. Nach der Führung durch Kostic, dessen Fernschuss Vaduz-Keeper Benjamin Büchel falsch einschätzte, kontrollierte Frankfurt das Geschehen weitestgehend mühelos.

Angesichts der bevorstehenden Aufgaben hätten die Gäste im zweiten Durchgang durchaus mehrere Gänge runterschalten können. Die SGE, die durch ihren furiosen Ritt ins Europa-League-Halbfinale so viele Sympathien gewonnen hatte, ging aber weiter äußerst motiviert und konzentriert zu Werke. Rebic traf kurz vor Schluss noch die Latte.

Für die Eintracht geht es bereits am Sonntag bei den bestens aufgelegten Mannheimern weiter, die Partie birgt durchaus Gefahr zu stolpern. Unterschätzen wird der Bundesligist den Außenseiter aber keinesfalls - im Vorjahr war Frankfurt schließlich als Titelverteidiger in der ersten Runde am Regionalligisten SSV Ulm gescheitert.