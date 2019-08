Bale wieder ein Thema beim FC Bayern?

Francois Nel, getty

Wechselt Gareth Bale doch zum FC Bayern?

Am Samstag versprach Niko Kovac den Fans des FC Bayern, dass der Rekordmeister bis zum Ende der Transferperiode am 2. September "noch was bekommen" werde. Spanische Medien sind sich sicher: Gareth Bale ist einer dieser Spieler, von denen der Münchner Coach sprach.

Nachdem "Sky" vor wenigen Tagen vermeldete, der FC Bayern habe sich aus dem Poker um den walisischen Nationalspieler in Diensten von Real Madrid zurückgezogen, wollen spanische Medien nun erfahren haben, dass Bale in München sehr wohl noch ein Thema ist.

Der TV-Sender "Telemadrid" behauptet, dass der FC Bayern nach der Sané-Verletzung doch wieder ein Auge auf den 30-Jährigen geworfen habe. Die guten Verbindungen nach Madrid sollen dabei helfen, den Deal unter Dach und Fach zu bringen.

Angedacht hat der FC Bayern laut des Berichts das gleiche Modell, das schon bei James Rodríguez und wohl auch Ivan Perisic zur Anwendung kam. Demnach würde Bale zunächst nur auf Leihbasis nach München wechseln, könnte später aber fest verpflichtet werden.

Zahlt der FC Bayern Bales irres Gehalt?

Ein Haken ist und bleibt allerdings das Gehalt des Walisers. Bei Real streicht Bale laut übereinstimmenden Meldungen 17 Millionen Euro pro Jahr ein. Ob der FC Bayern bereit wäre, diese Summe komplett zu stemmen, ist nicht klar.

Auch Real Madrid bevorzugt angeblich einen Wechsel nach München. Zwar würden die Königlichen Bale am liebsten verkaufen, allerdings findet sich seit Monaten kein Abnehmer, der das finanzielle Gesamtpaket schultern könnte. Nachdem Real schon im Fall James gute Erfahrungen mit dem FC Bayern gemacht habe, soll es nun auf eine Wiederholung hinauslaufen, heißt es.

Wie viel Wahrheit in dem Bericht steckt, bleibt abzuwarten. Klar ist: Vor der Verletzung von Leroy Sané hatten die Münchner kein Interesse an einer Leihe von Bale. Das haben sowohl Niko Kovac als auch Bale-Berater Jonathan Barnett unmissverständlich klargestellt.