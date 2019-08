BVB, Frankfurt, Milan? Luka Jovic lacht über Gerüchte

Denis Doyle, getty

Luka Jovic bei seiner Vorstellung in Madrid

Erst wenige Wochen liegt der 60-Millionen-Euro-Wechsel von Luka Jovic zu Real Madrid zurück, schon wurde der Angreifer Teil wilder Spekulationen auf dem Transfermarkt. So brachten spanische Medien ein Leihgeschäft zum BVB oder gar zurück zu Eintracht Frankfurt ins Spiel. Nun bezieht der Serbe selbst Stellung zu den anhaltenden Gerüchten.

"Sie bringen mich immer so zum Lachen. Die Medien werden sich immer mit solchen Geschichten befassen. Ich habe mich seit Beginn meiner Karriere an alle Arten von Meldungen gewöhnt und mich damit abgefunden", zeigte sich Luka Jovic im Interview mit der serbischen "Vecernje Novosti" gelassen: "Die Zeit wird zeigen, was wahr ist."

Nach einer mäßigen Vorbereitung hatte sich der ehemalige Frankfurter bei seinem neuen Klub Real Madrid zum Saisonstart keinen Stammplatz erkämpfen können. Das Portal "Don Balon" spekulierte daraufhin über ein mögliches Leihgeschäft in die Bundesliga und nannte dabei gleich zwei Möglichkeiten: Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt.

Beim Revierklub wäre er der gesuchte Backup für Angreifer Paco Alcácer, bei Ex-Klub Frankfurt der Ersatz für den abgewanderten Sébastien Haller. Italienische Medien legten nach und brachten den AC Milan ins Spiel.

Jovic habe derweil versucht, in den vergangenen Wochen "keine Zeitungsartikel zu lesen" und sich allein auf das Sportliche "zu konzentrieren". Alle drei Optionen sind daher wohl äußerst unwahrscheinlich.

Luka Jovic will von Real-Star lernen

Ohnehin wolle der 21-Jährige die kommenden Monate nutzen, um möglichst viel von Real-Coach Zinédine Zidane zu lernen. "Zidane glaubt an mich, sein Denken hat sich nicht verändert. Ich lerne Tag für Tag von ihm, ich bin sehr glücklich."

Beim 3:1-Auftaktsieg gegen Celta Vigo kam Jovic nach Einwechslung für Torschütze Karim Benzema immerhin auf einen ersten Kurzeinsatz in La Liga. Für seinen Konkurrenten im Angriff hatte er dabei nur lobende Worte übrig. Der Franzose sei "ein sehr interessanter Stürmer, hat viel mehr Erfahrung als ich und ich versuche, von ihm zu lernen". Er komme mit ihm sowie mit den anderen Stars bei den Königlichen "gut zurecht", in der Umkleidekabine werde viel gelacht.

Luka Jovic hatte in der vergangenen Saison entscheidenden Anteil am Erfolg von Eintracht Frankfurt. Wettbewerbsübergreifend erzielte er 27 Treffer für die SGE, bei Real Madrid unterschrieb er einen Langzeitvertrag bis 2025.