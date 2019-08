Magdeburg fertigt 1860 ab, Braunschweig mit nächster Gala

Sebastian Widmann, getty

Der TSV 1860 München muss um den Klassenerhalt bangen

Während der TSV 1860 München vom 1. FC Magdeburg eine Lehrstunde bekommen hat, hat Eintracht Braunschweig den Ausrutscher des Zweitliga-Absteigers FC Ingolstadt genutzt und mit seinem fünften Saisonsieg die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga erobert.

Die Mannschaft von Trainer Christian Flüthmann gewann am 6. Spieltag gegen die Würzburger Kickers mit 5:2 (2:2) und zog mit 15 Punkten am FCI (14) und Absteiger MSV Duisburg (12) vorbei an die Spitze.

Nick Proschwitz (7./40.) mit einem Doppelpack, Robin Tim Becker (49.), Marcel Bär (56.) und Martin Kobylanski (69.) trafen für die Niedersachsen. Fabio Kaufmann (26.) und Luke Hemmerich (36.) hatten die Partie zwischenzeitlich gedreht.

Weiterhin stark präsentierte sich Viktoria Köln (10). Der Aufsteiger siegte 3:0 (2:0) bei der SG Sonnenhof Großaspach und kletterte durch den dritten Saisonsieg auf Platz fünf. Ex-Bundesligastürmer Albert Bunjaku (31.) mit seinem bereits siebten Treffer, Simon Handle (38.) und Mike Wunderlich (67.) erzielten die Treffer für die Domstädter.

Magdeburg landet Befreiungsschlag

Absteiger 1. FC Magdeburg schoss 1860 München beim 5:1 (4:0) immer tiefer in den Tabellenkeller und sprang mit neun Zählern auf Platz sieben. Die Münchner Löwen (5) rutschten auf Rang 18 ab.

Preußen Münster kam gegen den KFC Uerdingen nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Bayern München II und der Chemnitzer FC trennten sich 2:2 (0:0), der SV Meppen bezwang Carl Zeiss Jena 3:0 (0:0).

Ingolstadt war am Freitag nicht über ein 2:2 gegen Hansa Rostock hinausgekommen, Duisburg hat am Sonntag (13:00 Uhr) bei Aufsteiger Waldhof Mannheim die Chance, den BTSV zu verdrängen.