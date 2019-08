Bayern zieht Tottenham – Hammergruppe für BVB

Michael Regan, getty

FC Bayern, BVB und Co. wollen in der Champions League für Furore sorgen

Schwere Aufgaben für den BVB, namhafte Gegner auch für den FC Bayern München: Die deutschen Teilnehmer haben in der Fußball-Champions-League spannende und teils hochkarätige Aufgaben zugelost bekommen.

Borussia Dortmund in einer Hammergruppe mit dem FC Barcelona und Inter Mailand, Bayern München gegen Vorjahresfinalist Tottenham Hotspur, Bayer Leverkusen in Duellen mit Juventus Turin und Atletico Madrid - und RB Leipzig auf Tour durch ganz Europa: Auf die deutschen Topklubs warten in der Champions League Treffen mit den ganz Großen.

Dennoch ist die Vorgabe nach der Auslosung am Donnerstagabend im mondänen Grimaldi Forum in Monaco klar: Nach dem Königsklassen-Waterloo der Vorsaison will die Bundesliga international an bessere Zeiten anknüpfen - doch das wird nicht unbedingt ein Selbstläufer.

"Wir wollen mehr erreichen als im letzten Jahr", sagte Trainer Niko Kovac, der 2018/19 mit den Bayern in der Runde der letzten 16 am späteren Champion FC Liverpool gescheitert war. Sein Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge warnt jedoch: "Das wird nicht einfacher, weil der Wettbewerb immer härter wird, aber es ist noch immer möglich."

Über die kommenden Gegner sagte Rummenigge: "Ich denke, wir dürfen mit der Auslosung zufrieden sein. Es ist wichtig, mit großer Motivation und Konzentration zu beginnen."

BVB vor Wiedersehen mit Ex-Sorgenkind

Es schwang die Erinnerung an die aus deutscher Sicht schwarze Vorsaison mit. Damals war für alle vier Starter der Bundesliga spätestens nach dem Achtelfinale Schluss. Das soll keinesfalls wieder passieren.

Neben den Spurs, die zuletzt in der Saison 1983/84 auf die Bayern trafen und im Achtelfinale des Europapokals der Pokalsieger die Oberhand behielten, bekommt es der fünfmalige Gewinner der wichtigsten Klub-Trophäe mit Griechenlands Rekordmeister Olympiakos Piräus und den Serben von Roter Stern Belgrad zu tun.

Borussia Dortmund geht seinen Ex-Trainern Jürgen Klopp (Liverpool) und Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain) aus dem Weg, dafür kommt es zum Wiedersehen mit Ousmane Dembélé, der 2017 für 105 Millionen Euro plus Boni zu Barca gewechselt war. Neben Inter, im Sommer auf großer Einkaufstour, wartet als Außenseiter Slavia Prag auf den BVB.

BVB will zunächst "Gruppenphase überstehen"

Den FC Liverpool tippt Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zwar als erneuten Champion, merkte jedoch auch an, wie eng das Titelrennen in dieser Saison ist. "Da kannst du auch gleich Lotto spielen", sagte er.

Bayern und Dortmund waren die beiden letzten deutschen Klubs, die das Finale erreichten - wenn am 30. Mai 2020 im Istanbuler Atatürk-Olympiastadion das Endspiel angepfiffen wird, liegt der 2:1-Sieg der Bayern von Wembley bereits sieben Jahre zurück.

So weit denkt BVB-Sportdirektor Michael Zorc noch nicht: "Wichtig ist es, die Gruppenphase zu überstehen, danach brauchst du auch das richtige Los." Los geht es mit dem Gruppenspielen am 17./18. September, der letzte Spieltag findet am 10./11. Dezember statt - danach wird es richtig ernst.

Ob das auch für Leipzig, das gegen Zenit St. Petersburg, Benfica Lissabon und Olympique Lyon antreten muss, und Leverkusen, dessen dritter Gegner Lokomotive Moskau heißt, gilt?

Beide backen kleinere Brötchen, sie beschäftigen sich mit Etappenzielen und wollen erst mal die Gruppenphase überstehen. "Sich nur zu qualifizieren, das war mit Hoffenheim schön", sagte RB-Trainer Julian Nagelsmann dem "SID": "Aber es wäre auch schön, wenn da mal ein paar Siege dazukommen."

Die Gruppen im Überblick:

Gruppe A: Paris Saint-Germain, Real Madrid, FC Brügge, Galatasaray Istanbul

Gruppe B: FC Bayern München, Tottenham Hotspur, Olympiakos Piräus, Roter Stern Belgrad

Gruppe C: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta Bergamo

Gruppe D: Juventus Turin, Atlético Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotive Moskau

Gruppe E: FC Liverpool, SSC Neapel, FC Salzburg, KRC Genk

Gruppe F: FC Barcelona, Borussia Dortmund, Inter Mailand, Slavia Prag

Gruppe G: Zenit St. Petersburg, Benfica Lissabon, Olympique Lyon, RB Leipzig

Gruppe H: FC Chelsea, Ajax Amsterdam, FC Valencia, OSC Lille

Der Live-Blog zur Auslosung zum Nachlesen:

+++ van Dijk ist Europas bester Spieler +++

Endlich wird die langersehnte Frage beantwortet, wer denn nun der beste Spieler der abgelaufenen Champions-League-Spielzeit war. Die Verkündung zeiht sich aber etwas in die Länge. Die Wahl fällt schließlich auf Virgil van Dijk! Das erste Mal seit 2006, als Fabio Cannavaro den Preis gewann, ist damit ein Verteidiger der UEFA Spieler des Jahres.

+++ Wahl zur besten Spielerin +++

Die Gruppen für die Königsklasse stehen fest. Nun wirft die UEFA nochmals einen Blick zurück. Die beste Spielerin der vergangenen Saison ist die Abwehrspielerin Lucy Bronze, die leider verhindert ist und den Preis nicht entgegen nehmen kann.

+++ Topf 4 zum Abschluss +++

Mit der Ziehung des vierten Topfes geht die Auslosung in die finale Phase: Leipzig kommt in die vermeintlich leichteste Gruppe mit Zenit, Benfica und Lyon. Für Leverkusen, den BVB und den FC Bayern kommen machbare Gegner hinzu.

+++ Messi ist Stürmer der Saison +++

Bevor die Auslosung gleich komplettiert wird, erhält Lionel Messi noch den Preis als bester Stürmer der Saison. Bei zwölf Treffern in der abgelaufenen CL-Spielzeit sicherlich keine Überraschung. Cristiano Ronaldo geht in dieser Kategorie damit leer aus.

+++ Und weiter geht's mit Topf 3 +++

Die Hammer-Gruppe des BVB ist perfekt: Die Dortmunder treffen auf den FC Barcelona und Inter Mailand. Bayer Leverkusen bekommt ebenfalls schwere Aufgaben. Die Werkself darf sich auf Duelle mit Juventus Turin und Atlético Madrid freuen. Dem FC Bayern wird zusätzlich Olympiakos Piräus zugelost.

+++ De Jong ist der Mittelfeldspieler der Saison +++

Den nächsten Preis sahnt Frenkie de Jong ab. Der Neuzugang des FC Barcelona wird für seine Top-Saison bei Ajax Amsterdam als bester Mittelfeldspieler geehrt.

+++ Jetzt kommt Topf 2 +++

Die ersten Duelle im Rahmen der Gruppenphase stehen fest: Der FC Bayern trifft auf Tottenham Hotspur. Der BVB zieht mit dem FC Barcelona ein erstes Hammer-Los.

+++ Virgil van Dijk ist bester Verteidiger +++

Zunächst folgt aber die zweite Ehrung des Abends. Virgil van Dijk wurde zum besten Verteidiger der Saison gewählt. Schon der zweite Titel für den FC Liverpool an diesem Abend.

+++ Los geht es mit Topf 1 +++

Der FC Bayern kommt in Gruppe B. Noch hat das nicht allzu viel zu bedeuten. Gleich kommt der erste Gegner für den deutschen Rekordmeister. Auch der BVB ist gleich an der Reihe, wenn Topf 2 gezogen wird.

+++ Erklärung des technischen Ablaufs +++

Der UEFA-Direktor für Wettbewerbe Giorgio Marchetti erklärt noch einmal den Ablauf der Ziehung. Wie immer sind die Teams in vier Töpfe aufgeteilt. Gleich werden die Töpfe nacheinander abgearbeitet. Teams aus einem Land können nicht gegeneinander spielen, Duelle zwischen russischen und ukrainischen Teams sind als politischen Gründen ebenfalls verboten.

+++ Alisson Becker ist bester Torhüter der Saison +++

Den ersten Preis für einen Spieler nimmt Alisson Becker mit. Der Schlussmann des FC Liverpool wurde zum Torhüter der Saison gewählt.

+++ Die Losfeen machen sich bereit +++

Nächster Gast auf der Bühne ist Wesley Sneijder, der das Stadion auch bestens kennt. Er spielte einst für den dort beheimateten Klub Galatasaray. Sneijder nimmt schon einmal seinen Platz an den Lostrommel ein. Zusammen mit dem ehemaligen Welttorhüter Petr Cech wird er die Auslosung unterstützen. Beide Spieler kennen das Gefühl, die Champions League zu gewinnen. Cech triumphierte 2012 mit dem FC Chelsea, Sneijder siegte 2010 mit Inter. Beide bezwangen im Finale übrigens jeweils den FC Bayern.

+++ Ausblick auf das Finale +++

Weiter geht es mit der Vorstellung des Final-Stadions: 2020 findet das Endspiel der Königsklasse im Atatürk-Stadion in Istanbul statt. Botschafter des Finales ist der ehemalige Bayern-Spieler Hamit Altintop. Er betritt die Bühne und hat den Pokal der Begierde mitgebracht. Altintop hebt den Charakter des Stadions hervor und spricht von der besonderen Rolle der Stadt als Brücke zwischen Europa und Asien.

+++ Contona erhält den President's Award +++

Zunächst wird der sogenannte President's Award verliehen. UEFA-Präsident Aleksander Ceferin durfte sich höchstpersönlich einen Preisträger aussuchen und hat den ehemaligen Profi Éric Cantona gewählt. Er begründet die Ehrung mit dem sozialen Engagement des einstigen Stars von Manchester United, der als Aktiver durchaus polarisierte.

+++ Gleich geht es los +++

In wenigen Minuten beginnt die Auslosung in Monaco. Die zum Teil sehr prominenten Gäste haben bereits im Saal Platz genommen. In der ersten Reihe sitzt beispielsweise Superstar Cristiano Ronaldo. Die Gastgeber der UEFA begrüßen zunächst das Publikum. Es folgt eine Video-Montage mit den Highlights der letzten Saison.

+++ UEFA vergibt Auszeichnungen +++

Mit Spannung werden auch die UEFA Awards erwartet, die am Rande des Events verliehen werden. Die wichtigste Auszeichnung ist die des "Spieler des Jahres". Nominiert sind Lionel Messi (FC Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid) und Virgil van Dijk (FC Liverpool).

+++ Wie können die deutschen Gruppen aussehen? +++

Den deutschen Vertretern drohen starke Gruppen. Der FC Bayern könnte Real oder Atlético Madrid und Inter Mailand zugelost bekommen, der BVB etwa gegen Titelverteidiger Liverpool und Valencia oder Inter spielen. Leverkusen könnte auf Manchester City und Real treffen, Leipzig beispielsweise auf ManCity, Real und Inter.

+++ Wie wird gelost? +++

Zunächst wird aus Topf 1 gezogen, danach werden die Mannschaften aus Topf 2, 3 und 4 zugelost. Es dürfen nicht zwei Mannschaften aus einem Land in eine Gruppe gelost werden. Darüber hinaus hat das Exekutivkomitee der UEFA entschieden, dass Mannschaften aus Russland und der Ukraine nicht aufeinandertreffen dürfen.

+++ In welchem Lostopf sind FC Bayern, BVB und Co.? +++

Die Einteilung der Mannschaften in die vier Lostöpfe steht weitgehend fest. Da die Playoffs noch nicht abgeschlossen sind, kann es jedoch noch zu leichten Veränderungen kommen. Aufgefüllt werden die Töpfe nämlich erst nach dem Abschluss der Playoffs am Mittwochabend, danach richtet sich bei drei Mannschaften noch die Lostopf-Einteilung. Eine Übersicht mit den bereits qualifizierten Mannschaften (Stand vor den Playoff-Rückspielen):

Topf 1: FC Barcelona, Manchester City, Juventus Turin, Bayern München, Paris Saint-Germain, Zenit St. Petersburg, FC Liverpool, FC Chelsea

Topf 2: Real Madrid, Atlético Madrid, Borussia Dortmund, SSC Neapel, Shakhtar Donetsk, Tottenham Hotspur, Benfica Lissabon, Ajax Amsterdam

Topf 3: Bayer Leverkusen, FC Salzburg, FC Valencia, Inter Mailand, Olympiakos Piräus, Olympique Lyon, FC Brügge, Dinamo Zagreb

Topf 4: Galatasaray Istanbul, RB Leipzig, Atalanta Bergamo, OSC Lille, Lokomotive Moskau, KRC Genk, Roter Stern Belgrad, Slavia Prag