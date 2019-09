S04 und SVW blicken auf Bentaleb-Ersatz

Stuart Franklin, getty

Nabil Bentaleb hat auf Schalke keine Zukunft

Ein geplanter Wechsel von Nabil Bentaleb vom FC Schalke 04 zu Werder Bremen kam nicht zustande. Die Königsblauen wollen den Algerier dennoch so schnell wie möglich loswerden und haben offenbar schon einen Nachfolger ins Visier genommen: Abdulkadir Parmak von Trabzonspor. Doch auch der Klub von der Weser soll seine Finger im Spiel haben.

Laut der türkischen Tageszeitung "Aksam" buhlen beide Bundesligisten um die Dienste des 24-jährigen Mittelfeldspielers. Demnach beobachten Schalke und Bremen Parmak schon länger und sind von seiner Entwicklung beeindruckt.

Parmak hat sich mit starken Leistungen als Stammspieler im zentralen Mittelfeld bei Trabzonspor etabliert. Zuletzt wurde er erstmals in den Kader der türkischen Nationalmannschaft berufen. Zum Einsatz kam der 24-Jährige zwar noch nicht, doch am Dienstag konnte er sein Debüt in der EM-Qualifikation gegen Moldawien feiern.

Dass sowohl Schalke als auch Werder Parmak zum Transferziel auserkoren haben, ist kein Wunder. Nach dem gescheiterten Deal mit Nabil Bentaleb suchen die Bremer eine Alternative. Werder hatte zuletzt Abstand von einem Leihgeschäft genommen, da Bentaleb von einer Knie-Operation noch nicht vollständig genesen ist.

Auf Schalke hat der 24-Jährige auch keine Zukunft. Nach seiner Genesung soll Bentaleb laut "Bild" zum nächstmöglichen Zeitpunkt verkauft werden. Am 1. Januar 2020 beginnt die Transfer-Periode, bis dahin soll Bentaleb wieder in die Mannschaft integriert werden. Somit werde verhindert, dass sein Marktwert weiter fällt.