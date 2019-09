Hakimi: "Jetzt bin ich ein neuer Achraf"

Martin Rose, getty

BVB-Verteidiger Achraf Hakimi (l.) im Duell mit Lionel Messi

Achraf Hakimi ist in seiner zweiten Saison als Leihspieler bei Borussia Dortmund. Der Wechsel von Real Madrid zum BVB hat sich für den Verteidiger ausgezahlt. Hakimi hat nun deshalb auch ein sehr gutes Zwischenfazit gezogen.

"Ich ziehe eine positive Bilanz, ich habe viel gelernt und mich als Spieler und Person verbessert. Ich kam in ein fremdes Land mit einer anderen Kultur. In diesem ersten Jahr konnte ich lernen, reifen und mich schnellstmöglich verbessern. Das sieht man auch auf dem Feld, denke ich", so der Außenspieler im Interview mit der spanischen "Marca".

Unter Trainer Lucien Favre wurde der gerade einmal 20 Jahre alte Marokkaner seit seinem Wechsel bereits in 36 Pflichtspielen eingesetzt. Dadurch habe er viel "Erfahrung" dazugewinnen können. "In Dortmund spiele ich kontinuierlicher als in Madrid, das ist normal. Jetzt bin ich ein neuer Achraf."

Trotz der guten Zeit bei der Borussia dürfte die aktuelle Saison für den schnellen Abwehrspieler wohl auch die letzte im Trikot der Schwarz-Gelben sein. Real Madrid wird Hakimi aller Voraussicht nach im kommenden Sommer planmäßig in den eigenen Kader zurückbeordern.

"Ich verfolge alle Spiele von Real Madrid", gab der Youngster offen zu: "Mir hat der spanische Fußball schon immer gefallen." Trainer Zinédine Zidane wisse um seine Fähigkeiten, "aber ich konzentriere mich nur auf Dortmund, ich will mich hier durchsetzen. Was danach passiert, wird man sehen."