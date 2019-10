Kovac wehrt sich: "Werde mich nicht ändern"

Lars Baron, getty

Bayern-Trainer Kovac warnt vor Eintracht Frankfurt

Niko Kovac hat seine kritischen Aussagen nach der abgewendeten DFB-Pokal-Blamage beim VfL Bochum verteidigt und will weiter offen seine Meinung vertreten.

"Ich werde mich und meine Person und meinen Charakter nicht ändern. Wenn wir anfangen, jetzt über Ehrlichkeit zu reden, dann können wir eine Grundsatzdiskussion führen und dann haben wir ein Problem", meinte Kovac vor dem Bundesligaspiel am Samstag (15:30 Uhr) bei Eintracht Frankfurt.

"Wenn die Ehrlichkeit in der heutigen Zeit nicht mehr erwünscht ist, dann können wir alle einpacken und dann haben die anderen, die anders sind, bessere Chancen, besser wegzukommen. Da bin ich der Falsche."

Kovac hatte nach dem mühsamen 2:1 im DFB-Pokal am Dienstagabend explizit gelobt, wie die Mannschaft des VfL Bochum den Anweisungen von Trainer Thomas Reis gefolgt sei. Zudem kritisierte der 48-Jährige nach einer Vielzahl von Fehlpässen auch die Einstellung seiner Spieler.

Für die Partie in Frankfurt forderte Kovac "einfach mehr Leidenschaft in den Zweikämpfen. Es ist schon so, dass wir am Anfang nicht da sind und da brauchst du ein gutes Gefühl, um in ein Spiel reinzukommen", verlangte er. "Du musste erstmal die Zweikämpfe annehmen, dann musst du sie führen und am besten gewinnen."

Die Pressekonferenz zum Nachlesen:

+++ Das war die PK +++

Kovac bedankt sich bei den Journalisten und verlässt das Podium.

+++ Kovac über den Gegner +++

"Ich freue mich auf das Spiel, es wird intensiv. Wir müssen ein anderes Gesicht zeigen, da wird schon von Beginn an die Post abgehen."

+++ Kovac über das Personal +++

"Javi Martínez hat heute mittrainiert, wir müssen schauen, ob er einsatzbereit ist. Der Rest hat ganz normal trainiert."

+++ Kovac über die Attraktivität des Spiels +++

"Der Anspruch ist: Wir wollen und müssen gewinnen. Aber natürlich wollen wir den Fans auch schönen Fußball bieten und das machen wir im Moment nicht. Aber mir ist lieber, wir brillieren nicht und gewinnen."

+++ Kovac über die Spielweise +++

"Fußball ist ein Sport, der ergebnisorientiert abläuft - wenn du gewinnst, ist es besser, als wenn du verlierst. Wir müssen durch sicheres Spiel Selbstvertrauen bekommen. Wir müssen von Beginn an im Spiel Positiverlebnisse schaffen. Wenn die Angst in den Knochen steckt, wird es schwierig. Annahme, Mitnahme - es muss alles funktionieren. Keine Zaubersachen. Die Einfachheit ist das schwierige. Wenn wir es einfach halten, werden wir erfolgreich sein."

+++ Kovac über sein Verhältnis zur Mannschaft +++

"Sie als Journalisten suchen sich natürlich die Seite aus, die sie gerne hätten. Es ist so: Wir sprechen die Sachen an und die Jungs setzen es momentan nicht gut um. Und das ist das, was ich gemeint habe mit meiner Aussage nach dem Bochum-Spiel."

+++ Kovac über Lewandowski +++

"Ich glaube, Lewandowski ist momentan in der Form seines Lebens. Es ist sehr wichtig, dass er seinen Vertrag verlängert hat. Er ist derjenige, der die Mannschaft anführt."

+++ Kovac über Ehrlichkeit +++

"Ich werde mich und meinen Charakter nicht ändern. Wir können einpacken, wenn es heute nicht mehr auf Ehrlichkeit ankommt."

+++ Kovac über seine Aussage zu den Frankfurt-Fans +++

"Ich hab mir Anfang der Saison mehrere Spiele angeschaut. Und was ich da gesehen habe, die Choreographie war toll. Wir haben auch Klasse-Fans und das habe ich auch in der letzten Saison gespürt. Ich habe mit dieser Aussage nicht sagen wollen, dass wir schlechte Fans haben - im Gegenteil."

+++ Kovac über das Spiel am Samstag +++

"Ich erwarte mehr Leidenschaft in den Zweikämpfen. Es ist schon so, dass wir am Anfang nicht da sind. Du musst erst mal die Zweikämpfe annehmen. In Frankfurt müssen wir hellwach sein, da wird von Anfang an die Post abgehen. Und dann kann es schnell passieren, dass wir da in Rückstand gehen. Es ist ein Top-Spiel, es ist eine sehr sehr gute Mannschaft."

+++ Kovac über die Einstellung der Mannschaft +++

"Wenn es schlecht läuft liegen wieder schnell hinten. Wir müssen genauso erst mal arbeiten wie alle anderen. Jeder ist dafür zuständig. Wir als Trainer-Team, auf dem Platz entscheidet immer der Spieler selbst."

+++ Los geht's +++

Bayern-Coach Kovac betritt die Bühne, die Journalisten können mit ihren Fragen starten.

