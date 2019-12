Bericht: Auch Barca mischt im Can-Poker fleißig mit

Fred Lee, getty

Emre Can hat in Turin wohl keine Zukunft mehr

Dass der deutsche Nationalspieler Emre Can unter Maurizio Sarri beim italienischen Fußball-Meister Juventus Turin keine großartige Rolle mehr spielt, ist bekannt.

Auch bei der ersten Saisonniederlage des Serienmeisters am Samstagabend bei Lazio Rom (1:3) schmorte der 25-Jährige zunächst auf der Bank, wurde erst nach dem verletzungsbedingten Ausscheiden von Rodrigo Bentancur nach 40 Minuten eingewechselt.

Geht es nach den Turiner Klubbossen, soll Can in der bevorstehenden Transferperiode im Januar den Verein verlassen, um noch eine möglichst hohe Ablösesumme zu generieren.

An Interessenten für den flexibel einsetzbaren Defensivspieler soll es nicht mangeln. In den letzten Wochen wurde Can bereits mit Borussia Dortmund, dem FC Bayern und auch Manchester United in Verbindung gebracht.

Eine weitere Variante wurde zuletzt in italienischen Medienberichten durchgespielt. Nach Informationen der "Gazzetta dello Sport" denkt nämlich auch der FC Barcelona über eine Verpflichtung des Turiner Edelreservisten nach, der in der Champions League nicht einmal auf der Meldeliste der Alten Dame geführt wird.

BVB soll Kontakt zu Juventus aufgenommen haben

Laut der Sportzeitung soll Can als Tauschobjekt ins Feld geführt werden. Im Gegenzug will der spanische Meister seinen Mittelfeldroutinier Ivan Rakitic in Richtung Serie A verabschieden, der seit dieser Spielzeit eher mit Unzufriedenheit bei Barca denn mit starken Leistungen auffällt.

Die Konkurrenz vor allem für Borussia Dortmund wird im Werben um den 25-maligen Nationalspieler demnach nicht geringer. Der BVB soll bisher am deutlichsten sein Interesse an Can signalisiert und laut "Sky"-Infos auch schon Kontakt zu Juventus aufgenommen haben.

In welche Richtung das Pendel bei Emre Can, der vertraglich noch bis Sommer 2022 an den italienischen Rekordmeister gebunden ist, ausschlagen wird, ist derzeit noch völlig offen.