Gegen den BVB: Mainz will sich an Prag orientieren

Alexander Hassenstein, getty

Achim Beierlorzer hofft auf ein gutes Spiel gegen den BVB

Trainer Achim Beierlorzer vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 will sich im Punktspiel am Samstag gegen Borussia Dortmund (15:30 Uhr) am Auftritt von Slavia Prag in der Champions League beim BVB orientieren.

"Das haben wir gesehen - und wir wollen unsere Möglichkeiten nutzen", sagte Beierlorzer am Donnerstag mit Blick auf die zahlreichen Chancen der Tschechen beim 1:2 (1:1) am Dienstag: "Ich war sehr aufmerksam beim Beobachten."

Das Spiel gegen den BVB sei "eine absolute Herausforderung" für die Rheinhessen: "Wir müssen konzentriert und aggressiv sein." Beim Gegenpressing wolle die Beierlorzer-Elf darauf achten, den Ball so lange wie möglich in den eigenen Reihen zu halten, "da ist Dortmund besonders gefährlich".

Unterdessen gab Mainz 05, dass bald schon die Rückkehr von Angreifer Jean-Pierre Mateta möglich ist. "Wenn er die Mannschaft aufstellen würde, dann würde er beginnen. Er sieht auch keinen Grund, warum nicht", so Beierlorzer über den Franzosen und schob nach: "Im Ernst: es macht Spaß, ihm zuzuschauen. Er steckt die anderen mit seiner guten Laune an."