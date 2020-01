Wolfsburg will Befreiungsschlag gegen Hertha landen

Elmar Kremser/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Oliver Glasner und der VfL Wolfsburg wollen die Torflaute beenden

Der VfL Wolfsburg will seine Sehnsucht nach Toren ausgerechnet im Duell mit Jürgen Klinsmann und Hertha BSC stillen.

"Wenn wir aus fünf, sechs Chancen nur ein Tor machen, dann werden wir versuchen, uns acht, neun oder zehn Chancen herauszuspielen", sagte Trainer Oliver Glasner vor dem Spiel am Samstag (15:30 Uhr): "Um quasi so die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass wir mehr Tore schießen."

Der VfL, aktuell nach Fortuna Düsseldorf mit 19 Treffern das zweitschwächste Offensivteam der Liga, hat Klinsmann schon einmal eine schmerzliche Niederlage zugefügt. Am 26. Spieltag der Saison 2008/2009 gewannen die Niedersachsen spektakulär mit 5:1 gegen Bayern München. Klinsmann musste wenig später seinen Job beim Rekordmeister räumen, Wolfsburg wurde Meister.

#Glasner: Es ist jetzt wichtig, die Köpfe wieder aufzurichten. Wir haben uns mit unseren Fehlern beschäftigt und werden daraus lernen. #WOBBSC — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 23. Januar 2020

"An das Hackentor von Grafite kann ich mich noch erinnern. Das lief auch in Österreich rauf und runter", sagte Glasner: "Aber ich wusste jetzt nicht mehr, dass Jürgen Klinsmann damals Trainer war."

Bei aller Hoffnung, gegen den Hauptstadt-Klub einen Befreiungsschlag in Sachen Chancenverwertung zu erleben, betonte Glasner auch die Schwierigkeit, gegen Hertha zu gefährlichen Abschlüssen zu kommen: "Sie machen die Räume sehr eng. Wir haben Lösungsansätze trainiert - was es bewirkt hat, werden wir am Samstag sehen."