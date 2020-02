Freund über "clevere Entscheidung" von Flick

Revierfoto via www.imago-images.de

Für Steffen Freund ist der FC Bayern Favorit auf die Meisterschaft

Am Sonntag kommt es zum Topspiel zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig. Ex-BVB-Profi Steffen Freund erwartet ein spannendes Duell, sieht die Münchner aber in der Favoritenrolle.

"Am Sonntag gegen die Bayern wird sich zeigen, ob Leipzig weiter abreißen lässt oder die Kurve kriegt", sagte Freund bei "100% Bundesliga - Fußball bei NITRO". Mit Blick auf die Meisterschaft sei Leipzig aber ohnehin keineswegs Favorit. "Das ist Bayern München und danach kommt erstmal Dortmund", so der 50-Jährige.

Dass der FC Bayern wieder die Nase vorn hat, liegt laut Freund nicht nur an Hansi Flick. "Da ist das Gefüge wieder in Ordnung", betonte der TV-Experte. Von Vorteil sei, dass Flick wieder auf die deutschen Spieler gesetzt hat.

"Müller ist einer der Köpfe, dahinter Goretzka, Kimmich sind gesetzt und da müssen halt die Coutinhos auf die Bank. Ich glaube, das war eine sehr clevere Entscheidung, erstmal auf diese deutschen Spieler zu setzen", erklärte Freund.

Freund schwärmt von Can: "Bringt alles mit"

Der Europameister von 1996 äußerte sich außerdem zu Borussia Dortmunds Neuzugang Emre Can. Der Nationalspieler sei das "letzte Puzzle nach Haaland". Den spielintelligenten Innenverteidiger, den der BVB in der Dreierkette braucht, habe man mit Can gefunden.

"Das macht Piszczek nicht schlecht, aber wenn Emre topfit ist, kann er wunderbar auf dieser rechten Innenverteidiger-Position spielen. Mit Mats Hummels zusammen hat Borussia Dortmund eine Spieleröffnung in Zukunft von einem anderen Stern", prognostizierte Freund.

Der 50-Jährige würde Can sofort einsetzen. Eine lange Eingewöhnungszeit bräuchte der Abwehr-Allrounder nicht. "Ich habe ein bisschen Angst, weil Lucien Favre reagiert so ängstlich. Den hätte ich direkt reingeworfen, denn ich kenne ihn ja persönlich. Der bringt alles mit: Herz, Leidenschaft, wird alles geben für Borussia. Und wenn du ihn lässt, ist er nicht aufzuhalten", so Freund.

lbe