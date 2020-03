BVB-Flirt David mit "enormen Entwicklungssprüngen"

KAA Gent v AS Roma via www.imago-images.de

Jonathan David träumt von der Bundesliga

Jonathan David dürfte eine der heißesten Personalien im kommenden Transfersommer werden - wann auch immer dieser aufgrund der wegen der Corona-Krise ausgesetzten Bundesliga dann starten wird. Sein Berater tut jedenfalls weiterhin alles dafür, um den Marktwert seines Spielers so richtig in die Höhe zu treiben und die Gazetten mit seinem Namen zu füllen.

Keine geringeren Klubs als der FC Bayern München und Borussia Dortmund sollen es sein, die als passende Arbeitgeber für das kanadische Stürmerjuwel infrage kommen sollen.

"Seine Entwicklungssprünge sind enorm. Es gibt wenig bessere 20-Jährige in Europa", legte sich sein Agent Nick Mavromaris im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten", um dann noch nachzulegen: "Er ist ein super Fußballer, ein Spieler für die besten fünf Klubs in Europa."

Markige Sprüche aus dem Lager des 20-Jährigen, der in der laufenden Saison mit seinem belgischen Klub KAA Gent auch international erste Erfahrungen gesammelt und sieben Europa-League-Spiele absolviert hat. In Belgiens Eliteliga ragt David mit 18 Toren in 27 Spielen heraus und soll nach Angaben seines Beraters jetzt bereit für den nächsten Schritt sein.

Diese Ansage galt auch schon vor einigen Wochen, als Mavromaris zunächst in italienischen Medien darüber referierte, dass die deutsche Bundesliga "an erster Stelle" für den Offensivmann stehe.

Geht es nach den Ansichten der Spielerseite, kann es mit einem Wechsel nach Deutschland gar nicht schnell genug gehen: "Er will in die Bundesliga", so der Agent weiter über den in New York geborenen Mittelstürmer, der vertraglich allerdings noch bis 2023 an KAA Gent gebunden ist und nach Medienberichten über 25 Millionen Euro kosten könnte.

Wie die "Ruhr Nachrichten" weiter berichten, soll der junge Torjäger allerdings bei einigen Spielerbeobachtern aus Deutschland bereits durchs Raster gefallen sein. Ganz ohne Risiko wäre ein Transfer des Sturmtalents also nicht, der nach eigenen Angaben unbedingt in der Bundesliga für Furore sorgen will.