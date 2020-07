Werner verrät: Lampard war "Hauptgrund" für Chelsea-Wechsel

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Werner spielte vier Jahre für RB Leipzig

Fußball-Nationalspieler Timo Werner hat sich vor allem wegen Teammanager Frank Lampard für einen Wechsel zum englischen Spitzenklub FC Chelsea entschieden.

"Er war der Hauptgrund. Wir sprachen viel über Dinge wie das System, wie er spielen will, was er von mir erwartet und wie das System zu mir passt", sagte der 24-Jährige auf der Webseite der Blues: "Er ist ein wirklich netter Kerl, der mir nicht nur gesagt hat, was er von mir als Spieler will, sondern er will mir auch als Mensch helfen."

Werner will "Teil einer neuen Ära" sein

Werner nutzte eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag bei RB Leipzig und wechselte für 53 Millionen Euro zum sechsmaligen englischen Meister - auch weil ihn der Fußball in der Premier League reizt. "Der Stil der Premier League ist sehr schnell, und meine Stärke ist, dass ich wirklich schnell bin, also denke ich, dass es perfekt für mich ist, hier zu spielen", sagte der Angreifer: "Es ist eine andere Liga in einem anderen Land, sodass ich mich verbessern und ein anderes Niveau erreichen kann."

Bei Chelsea wolle er "Teil einer neuen Ära" sein. Die einstige Erfolgsgeneration um seinen neuen Trainer Lampard, Petr Cech, John Terry und Didier Drogba habe er als Jugendlicher immer mit "Bewunderung" beobachtet. "Zu einem Klub wie diesem zu kommen, ist für mich ein Traum, der wahr wird. Chelsea ist ein sehr großer Verein", sagte Werner über den Champions-League-Sieger von 2012.