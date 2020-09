FC Bayern verpflichtet Außenverteidiger von Milan

Nigel French

Neu beim FC Bayern: Lenny Borges

Der FC Bayern München hat einen weiteren Neuzugang für seine U23 verpflichtet. Vom AC Milan wechselt das frühere HSV-Talent Lenny Borges in den Nachwuchs des Rekordmeisters.

Der 19 Jahre alte Außenverteidiger kommt zunächst für ein Jahr auf Leihbasis zum FC Bayern.

"Lenny ist ein junger deutscher Spieler, in dem wir sportliches Entwicklungspotential sehen. Wir freuen uns, dass es mit der Ausleihe geklappt hat und wir mit ihm nun eine weitere Alternative für die defensive Außenbahn zur Verfügung haben“, sagt Jochen Sauer, Leiter des Münchner Nachwuchsleistungszentrums, zu dem Transfer.

Borges wurde am 30. April 2001 in Salzwedel in Sachsen-Anhalt geboren und absolvierte für den Hamburger SV 63 Einsätze in der Junioren-Bundesliga. Von den Hanseaten wechselte er im vergangenen Sommer in den Nachwuchs des AC Milan. Insgesamt 15 Mal lief Borges zudem für die deutsche U17- und U18-Nationalmannschaft auf.

FC Bayern II: Nächster Neuzugang für die Außenverteidigung

"Ich freue mich riesig darauf, nun das Trikot des FC Bayern tragen zu können und auf die große Herausforderung in der 3. Liga", sagte der Münchner Neuzugang, der im Team von Trainer Holger Seitz die Rückennummer 21 tragen wird.

Der FC Bayern hatte in der vergangenen Woche mit Alexander Lungwitz eine weitere Alternative für die Außenverteidiger-Position verpflichtet. Der 20-Jährige ist ebenfalls bis zum kommenden Sommer von Greuther Fürth ausgeliehen.

Die Bayern-Zweitvertretung ging als amtierender Drittliga-Meister in die neue Saison, kam am ersten Spieltag im Münchner Derby gegen den ambitionierten Aufsteiger Türkgücü aber nicht über ein 2:2 hinaus.

Neben einigen Leistungsträgern, darunter Torschützenkönig Kwasi Wriedt, hatte auch Erfolgscoach Sebastian Hoeneß dem Team im Sommer den Rücken gekehrt. Der 38-jährige Neffe von Uli Hoeneß heuerte als Cheftrainer bei der TSG 1899 Hoffenheim an.