Bericht: FC Bayern erneut heiß auf Madrid-Star

Angel Gutierrez Luque via www.imago-images.de

Thomas Lemar ist erneut ins Visier des FC Bayern geraten

Der deutsche Triple-Sieger FC Bayern München ist weiterhin intensiv auf der Suche nach qualitativ hochwertigen Neuzugängen für die laufende Saison, um den äußerst dünn besetzten Kader hinsichtlich Qualität und Quantität zu verbessern. Laut einem jüngsten Medienbericht ist nun einmal mehr ein französischer Weltmeister von 2018 ins Visier der Münchner geraten.

Wie die "Sport Bild" vermeldete, soll Thomas Lemar wieder einmal großes Interesse beim deutschen Rekordmeister wecken. Schon in der letzten Transferphase im Winter wurde über einen möglichen Wechsel des 24-Jährigen in die Bundesliga spekuliert.

Lemar wechselte vor zwei Jahren für die stolze Ablösesumme von 70 Millionen Euro von der AS Monaco zum spanischen Top-Klub Atlético Madrid, hat sich dort bis heute allerdings nicht nachhaltig durchgesetzt. In der abgelaufenen Spielzeit brachte er es gerade einmal auf zehn Startelfeinsätze und verzeichnete in insgesamt 30 Pflichtspielen kein einziges Tor.

Die Bayern sollen laut dem Medienbericht trotzdem an einem Leihgeschäft mit dem Linksfuß interessiert sein. Er könnte damit den Beispielen Ivan Perisic, Philippe Coutinho oder Álvaro Odriozola folgen, die ebenfalls auf Leihbasis beim FC Bayern spielten.

Thomas Lemar ist vor allem aufgrund seiner Variabilität eine interessante Option für die Münchner. Neben seiner präferierten Position auf der linken offensiven Außenbahn kann er auch im zentral-offensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Eine Personalie, die Cheftrainer Hansi Flick also durchaus mehr Optionen einbringen würde.

Atlético pocht auf Lemar-Verkauf

Bei der AS Monaco ragte Lemar zwischen 2015 und 2018 mit starken Leistungen heraus. Neben seinen beeindruckenden Vorstellungen für das Team aus dem Fürstentum schaffte er auch den Sprung in die französische Nationalmannschaft, mit der er 2018 in Russland Weltmeister wurde und bisher insgesamt 21 Spiele bestritt. In der Équipe Tricolore kickt er an der Seite des Münchner Quartetts um Corentin Tolisso, Lucas Hernández, Kingsley Coman, Benjamin Pavard. Auch die beiden Youngster Mickaël Cuisance und Tanguy Kouassi sind bekanntlich Franzosen.

Während die Bayern in erster Linie ein Leihgeschäft bis Saisonende mit Lemar anstreben, pocht sein derzeitiger Arbeitgeber aus der spanischen Hauptstadt wohl auf einem Verkauf. Vertraglich ist Lemar noch bis 2023 an Atleti gebunden und wurde wohl eine beträchtliche Ablösesumme kosten.

Diese zu zahlen, soll der FCB um Sportvorstand Hasan Salihamidzic aufgrund der großen Leistungsdelle Lemars in der abgelaufenen Spielzeit noch nicht bereit sein. Das Risiko soll möglichst minimal gehalten werden, daher werde die Ausleihe bevorzugt.