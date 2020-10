BVB wird Wolf offenbar in Köln los

Inderlied/Kirchner-Media via www.imago-images.de

Wechselt wohl vom BVB zum 1. FC Köln: Marius Wolf

Borussia Dortmund wird den letzten verbliebenen Streichkandidaten im Kader wohl beim 1. FC Köln los.

Wie "Bild" berichtet, steht Marius Wolf unmittelbar vor einem Wechsel vom BVB in die Domstadt. Im Raum steht eine Leihe bis Saisonende, schon am Freitag wird Wolf zum Medizin-Check in Köln erwartet und soll dann auch seinen Vertrag unterschreiben.

Auch "transfermarkt.de" hatte zuvor über das FC-Interesse an dem früheren Frankfurter berichtet.

Dem nun der Meldung zufolge perfekten Wechsel sollen zähe Verhandlungen vorangegangen sein.

Noch am Donnerstagmittag hatte Kölns Manager Horst Heldt erklärt, er sei zwar in Gesprächen wegen möglicher Neuzugänge, es brauche aber noch "Geduld". Wenige Stunden später soll es dann den Durchbruch in der Causa Wolf gegeben haben.

Knackpunkt dürfte unter anderem Wolfs üppiges Gehalt gewesen sein. Beim BVB soll der 25-Jährige rund fünf Millionen Euro pro Jahr einstreichen.

Ob und inwieweit die Kölner dieses Salär während des Leihgeschäfts übernehmen müssen, ist bislang nicht bekannt.

Marius Wolf blieb Durchbruch beim BVB verwehrt

Wolf war 2018 für fünf Millionen Euro nach einer starken Saison für Eintracht Frankfurt nach Dortmund gewechselt, konnte dort aber nie Fuß fassen. Unter dem Strich absolviert er nur 23 Pflichtspiele (ein Tor) für den BVB.

In der vergangenen Saison kickte der frühere Junioren-Nationalspieler auf Leihbasis bei Hertha BSC. Trotz ordentlicher Leistungen sah der Hauptstadt-Klub aber von einer festen Verpflichtung des Rechtsfußes ab.

Was Wolf nun auch für den FC interessant macht, ist seine Vielseitigkeit. Der 1,87-Meter-Mann kann sowohl auf dem rechten als auch auf dem linken Offensivflugel sowie als Rechtsverteidiger eingesetzt werden. Auch im Mittelfeld sammelte Wolf bereits Erfahrung.

In Köln wird er sich wohl ein Stammplatz-Duell mit Dimitrios Limnios liefern. Der Grieche war für rund drei Millionen Euro von PAOK Saloniki ans Geißbockheim gewechselt.