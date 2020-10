Abwehr-Engpass beim BVB: Muss jetzt ein No-Name aushelfen?

Thomas Bielefeld via www.imago-images.de

Henri Weigelt zählt normalerweise zum Stamm der zweiten Mannschaft des BVB

Beim BVB drückt in der Abwehr derzeit mächtig der Schuh. Dan-Axel Zagadou ist seit Längerem verletzt und nun hat sich Manuel Akanji auch noch mit dem Coronavirus infiziert. Wie fängt Borussia Dortmund den Aderlass auf?

Fakt ist: Um die zuletzt erfolgreich praktizierte Dreierkette nicht zu sprengen, muss Trainer Lucien Favre improvisieren und einen neuen Partner für Mats Hummels und Emre Can finden.

Laut "Bild" könnte ein Youngster aus der zweiten Mannschaft der Westfalen nun eine Bewährungschance erhalten. Gemeint ist Henri Weigelt, der im Regionalligateam zuverlässig abräumt.

Ursprünglich war geplant, dass der 22-Jährige im Test gegen den RSC Anderlecht reinschnuppern darf, die für Samstag angesetzte Partie wurde aufgrund eines Coronafalls bei den Belgiern jedoch abgesagt.

Immerhin verfügt der 1,92 Meter große Defensivmann bereits über Erfahrung in der 2. Bundesliga. Für Arminia Bielefeld kam Weigelt zwischen 2017 und 2018 insgesamt zehn Mal im deutschen Unterhaus zum Einsatz.

Zorc rechtfertigt Transferpolitik des BVB

Möglich sei dem Bericht zufolge auch, dass Mittelfeldspieler Axel Witsel oder Rechtsverteidiger Thomas Meunier nach hinten rücken und positionsfremd aushelfen.

Ein Versäumnis in der Transferpolitik sieht BVB-Sportdirektor Michael Zorc derweil nicht. "In dieser Transferperiode ging es uns vor allem um wirtschaftliche Vernunft. Aber wir haben kaderintern Alternativen, um die Ausfälle in der Abwehr zu kompensieren", stellte der 58-Jährige gegenüber "Bild" klar.

Borussia Dortmund ist mit sechs Punkten aus den ersten drei Partien ordentlich in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Zwei souveränen Heimsiegen gegen Borussia Mönchengladbach (3:0) und den SC Freiburg (4:0) steht die überraschende Auswärtsniederlage beim FC Augsburg (0:2) gegenüber.

Am 4. Spieltag reist der BVB nach Hoffenheim.