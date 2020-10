Für Rashica ist eine "Welt zusammengebrochen"

TEAM2 via www.imago-images.de

Arbeiten gemeinsam beim SV Werder Bremen: Florian Kohfeldt und Milot Rashica

Eigentlich waren sich alle Parteien einig, dass der Wechsel von Milot Rashica von Werder Bremen zu Bayer Leverkusen am Deadline Day noch über die Bühne gehen soll. Dennoch platzte der Deal in letzter Sekunde. SVW-Trainer Florian Kohfeldt fühlt mit seinem Beinahe-Abgang mit.

"Es war schon lange klar, dass er den Verein verlassen will. Ich als Trainer war damit auch einverstanden", erklärte der 38-Jährige gegenüber "Bild", "wir wollten diesen Weg mitgehen. Dass für ihn eine Welt zusammengebrochen ist, muss jeder verstehen".

Milot Rashica wird vorerst seinen bei Werder Bremen gültigen Vertrag bis 2022 erfüllen müssen. Im Sommer wollte er den in der Vorsaison strauchelnden Bundesligisten unbedingt verlassen, um international spielen zu können. Der Last-Minute-Deal mit Bayer Leverkusen hätte ein Leihe für ein Jahr vorgesehen, bei der Höhe der Kaufoption waren die Vorstellungen der beiden Klubs letztlich aber zu groß.

Kohfeldt über Rashica-Rückkehr "heilfroh"

In einem längeren Telefonat versuchte Kohfeldt im Anschluss, dem Kosovaren zuzureden. "Es ist meine Aufgabe, ihn aufzubauen und Verständnis für ihn zu haben." Der 24-Jährige bekam nach dem geplatzten Transfer zunächst einmal eine Woche von Kohfeldt frei, um den Kopf frei zu bekommen.

"Der Junge wird so lange, wie er hier ist, jeden Schutz von mir bekommen, den er verdient. Er hat nichts falsch gemacht, gar nichts", stützte Kohfeldt seinen Angreifer, der aufgrund einer Knieverletzung in dieser Spielzeit noch nicht eingesetzt werden konnte. Nach der Länderspielpause hofft Kohfeldt in der Partie gegen den SC Freiburg auf ein Comeback, am kommenden Dienstag soll er nach seinem Sonderurlaub wieder ins Training bei Werder einsteigen.

Kohfeldt sei "heilfroh, dass er nächste Woche hier ist und ich bin mir sicher, dass er seine Leistung für uns bringen wird". Für Werder Bremen erzielte der 24-Jährige bislang in 74 Spielen 24 Tore und lieferte 14 Vorlagen.