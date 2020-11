Pressestimmen zum BVB und RB Leipzig

RHR-FOTO / Dennis Ewert via www.imago-images.de

Der BVB siegte in Brügge dank einer starken ersten Halbzeit

Nachdem der FC Bayern (6:2 bei RB Salzburg) und Borussia Mönchengladbach (6:0 gegen Schachtar Donezk) am Dienstag vorlegten, sorgten Borussia Dortmund (3:0 bei Club Brügge) und RB Leipzig (2:1 gegen Paris Saint-Germain) am Mittwoch für eine perfekte Ausbeute der deutschen Champions-League-Starter.

Club Brügge - Borussia Dortmund 3:0 (3:0)

DEUTSCHLAND

Bild: Hazard und zweimal Haaland machen früh alles klar. HaHaHa-Sieg! BVB freut sich auf Bayern. Samstag erwartet Dortmund die Bayern zum Bundesliga-Gipfel. Vorher hat der BVB noch richtig Spaß in der Champions League. Die Borussia feiert beim FC Brügge einen HaHaHa-Sieg! Haaland trifft zweimal, Hazard einmal beim lockeren 3:0 gegen den belgischen Meister.

ntv: BVB zerlegt den FC Brügge in 45 Minuten. Erst ein bisschen gewackelt, dann stark aufgedreht und am Ende noch ein bisschen geschont: Borussia Dortmund erledigt seine Champions-League-Aufgabe beim FC Brügge überwiegend souverän. Erling Haaland setzt seinen unglaublichen Lauf in der Königsklasse derweil fort.

kicker: Früher Doppelschlag stellt die Weichen: BVB übernimmt die Gruppenspitze. Borussia Dortmund hat sich an die Spitze der Vorrundengruppe F gesetzt. Beim belgischen Meister fuhr der BVB mit einer abgeklärten Leistung einen 3:0-Auswärtssieg ein und konnte bereits früh die Kräfte für das Bundesliga-Spitzenspiel am Samstag sparen.

WAZ: 3:0 in Brügge: BVB vor Bayern-Kracher in guter Form. Der BVB hat in der Champions League dem zweiten Sieg im dritten Spiel eingefahren. In Brügge überzeugen die Dortmunder im ersten Durchgang.

Spiegel: Haalands Doppelpack bringt Dortmund auf Achtelfinalkurs. Ohne Mats Hummels, dafür mit Torgarant Erling Haaland siegte Borussia Dortmund souverän beim FC Brügge. Der Favorit der Gruppe F hat mit dem Erfolg die Tabellenspitze übernommen.

SPANIEN

as: Haaland ebnet den Weg. Ein Doppelpack der norwegischen Perle war der Schlüssel zu einem sehr wichtigen 3:0-Sieg, der Borussia Dortmund zum Spitzenreiter der Gruppe F macht.

Mundo Deportivo: Haaland und Dortmund zerstören Brügge. Der Norweger, dessen Einsatz auf der Kippe stand, traf doppelt beim Sieg der Borussia. Wenn Erling Haaland in den Champions-League-Modus wechselt, kann ihn keiner aufhalten. Der norwegische Stürmer benötigte kein exzellentes Spiel, um Borussia Dortmund dabei zu helfen, Brügge in der ersten Halbzeit zu zerstören. Mit einem Doppelpack katapultierte er sein Team an die Spitze der Gruppe F.

Marca: "Phänomen" Haaland schnürt einen Doppelpack beim Triumph von Borussia Dortmund in Brügge. Erling Haaland war weggesperrt. Die Knieprobleme, die ihn davon abhielten vergangene Woche gegen Bielefeld zu spielen, steigerten seinen Hunger. Und als er aufs Gras sprang, ab ins Freie, hielt er sich nicht mehr zurück. Er ging in Brügge auf die Jagd und traf doppelt beim 3:0-Sieg von Borussia Dortmund, das seine Gruppe nun anführt. Ein Erfolg, bei dem die Nummer 9 seinen Rekord ausbaute. In elf Champions-League-Spielen traf er 14 Mal.

BELGIEN

Het laatste Nieuws: Club Brügge weiß nun, wie sich eine Niederlage in der Champions League anfühlt. Nach einem guten Start mit vier von sechs möglichen Punkten gegen Zenit und Lazio hatte der Verein gegen Favorit Borussia Dortmund keine Chance. Es endete 3:0 im ruhigen Jan Breydel. Drei Rote Teufel [die belgischen Nationalspieler Axel Witsel, Thorgan Hazard und Thomas Meunier auf Seiten des BVB, Anm.d.Red.] und Erling Haaland lassen grüßen.

Het Nieuwsblad: Club Brügge lernt Dortmunds Belgier und das Teenager-Phänomen Haaland kennen. Die Deutschen erledigen Job problemlos in Halbzeit eins.

ÖSTERREICH

Kronen Zeitung: Doppelpack! Haaland freut sich schon auf Bayern. Borussia Dortmund ist nach einem 3:0-Sieg in Brügge neuer Tabellenführer der Gruppe F. Matchwinner des Abends war wieder einmal der Ex-Salzburger Erling Haaland mit einem Doppelpack - und jetzt kommen die Bayern! Lazio Rom spielte bei Zenit St. Petersburg und vor 17.400 Fans nur 1:1.

RB Leipzig - Paris Saint-Germain 2:1 (1:1)

DEUTSCHLAND

Bild: Zwei Tore gegen Tuchel! Leipzig elfert sich aus der Mini-Krise. Leipzig schlägt in der Champions League Paris nach 0:1-Rückstand noch mit 2:1, elfert sich aus der Mini-Krise (zuletzt zwei Pflichtspiel-Pleiten).

ntv: RB nimmt Revanche an Tuchels Rumpfteam. Ohne seine offensiven Megastars tritt Paris Saint-Germain in Leipzig an - das nutzen die Sachsen aus. Dank eines starken Keepers Peter Gulacsi gelingt dem Team von Julian Nagelsmann eine kleine Revanche für die Niederlage im Halbfinale der Champions League der Vorsaison.

kicker: Nach RB-Fehlstart: Nkunku und Forsberg drehen das Spiel. RB Leipzig hat einen ganz wichtigen 2:1-Sieg in der Champions League gegen Paris eingefahren. Die Sachsen waren in der ersten Hälfte nicht so präsent und konnten froh sein, nicht höher zurückzuliegen. Doch Nkunku traf dann zu einem wichtigen Zeitpunkt und nach dem Seitenwechsel drehten die Gastgeber auf.

Spiegel: Abseitstore, Elfmeter und Platzverweise – Leipzig schlägt PSG. Die Neuauflage des Champions-League-Halbfinals war ereignisreich: Gegen Paris Saint-Germain gelang dem Team von Julian Nagelsmann ein knapper Heimerfolg. Auch Barcelona und Chelsea siegten.

Sportbuzzer: Sieg nach irrem Beginn: RB Leipzig zwingt Paris Saint-Germain in die Knie. Das waren drei ganz wichtige Punkte. RB Leipzig ist zurück in der Erfolgsspur, gewinnt nach zwei Pflichtspielniederlagen in Folge das wichtige Duell mit Paris Saint-Germain in der Champions League. Beim 2:1 (1:1) treffen Christopher Nkunku und Emil Forsberg für die Sachsen.

FRANKREICH

L'Équipe: Zwei Wochen nach dem traurigen Abend im Prinzenpark gegen die Red Devils erfuhren die einen Albtraum in Deutschland. Zu allem Überfluss beendeten sie die Partie nach den Platzverwiesen gegen Gueye und Kimpembe, die das nächste Spiel gegen Leipzig am 24. November verpassen, zu neunt.

SPANIEN

as: PSG, der Finalist vom letzten Jahr, ist nur noch einen Schritt davon entfernt, aus der Champions League eliminiert zu werden. Die Pariser verloren 1:2 in Leipzig. Nach einer frühen Führung vergab Di María einen Elfmeter und die Chance, den Rivalen zu brechen. Gueye und Kimpembe wurden vom Platz geschickt und Tuchel war nicht in der Lage, auf den Offensiv-Wirbel von RB Leipzig zu reagieren.

Mundo Deportivo: Leipzig nimmt Rache und schickt PSG in die Seile. Leipzig revanchierte sich für die Pleite im Champions-League-Halbfinale der letzten Saison und schlug PSG mit 2:1. Ohne Neymar und Kylian Mbappé blieben die Pariser unter ihren Möglichkeiten und rutschten auf Platz drei der Gruppe H ab.

ÖSTERREICH

Kronen Zeitung: RB Leipzig rächt sich an PSG für Halbfinal-Frust! RB Leipzig hat am Mittwochabend sein Heimspiel in der Champions League gegen Vorsaison-Finalist Paris St. Germain 2:1 (1:1) gewonnen. Tabellenführer der Gruppe H ist aber weiter Manchester United trotz der überraschenden 1:2-Niederlage in Istanbul beim bisher punktlosen türkischen Champion Basaksehir. Leipzig schloss aber mit sechs Zählern zu Englands Rekordmeister auf.

ENGLAND

Daily Mail: Idrissa Gueye und Presnel Kimpembe werden vom Platz geschickt, als Thomas Tuchels Team trotz einer frühen Führung durch Ángel Di María kollabiert.