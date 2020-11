Bayern siegt beim Geilen Geister-Gipfel - Bangen um Kimmich

firo Sportphoto/Jrgen Fromme

Die Presse feiert einen "schönen Fußballabend" in Dortmund

In einem turbulenten Bundesliga-Spitzenspiel am Samstagabend gewann der FC Bayern gegen Verfolger Borussia Dortmund und eroberte die Tabellenspitze.. Mit 3:2 siegten die Münchener beim BVB. Die Presse macht natürlich vor allem die Verletzung von Joshua Kimmich zum Thema, schwärmt aber auch vom "geilen Geister-Gipfel", bei dem der FC Bayern das Machtgefüge im deutschen Fußball weiter zementiert. Die Pressestimmen um Bayern-Sieg in Dortmund:

kicker: Bayern gewinnt mit 3:2 beim BVB - und bangt um verletzten Kimmich. Nationalspieler Kimmich verloren, das höchst intensive Bundesliga-Topspiel beim Rivalen Dortmund nach Rückstand allerdings gewonnen: Der FC Bayern München baut seine Serie gegen den BVB mit einem am Ende verdienten 3:2 aus, muss dabei trotzdem bangen - und kann sich vor allem auf Lewandowski (elf Saisontore) und Neuer verlassen. Außerdem traf auch noch der zuletzt oft thematisierte Alaba.

Bild: Lewandowski trifft schon wieder ins BVB-Herz. Der Stürmer trifft zum 17. Mal im 13. Bundesliga-Spiel gegen den Ex-Klub. Mit elf Toren nach sieben Spieltagen stellt er seinen eigenen Rekord ein. Das 103. Giganten-Duell der Bundesliga geht mit 3:2 an die Bayern. Mal wieder! Der Rekordmeister schnappt sich die Tabellenspitze im geilen Geister-Gipfel.

Zeit: Ein schöner Fußballabend. Spektakulär und ausgeglichen wie lange nicht – im Spitzenspiel zeigen sich Dortmund und Bayern von ihrer besten Seite. Das tut der Bundesliga gut.

Sueddeutsche: Bayern jubelt - und sorgt sich. Der FC Bayern gewinnt verdient in Dortmund und verteidigt durch das 3:2 die Tabellenführung. Doch die Münchner müssen um den verletzten Joshua Kimmich bangen.

FAZ: Bayern-Sieg im Topspiel - Sorge um Kimmich. Ein Erfolg in Dortmund ist immer eine große Sache, selbst für den Champions-League-Gewinner aus München. Am Ende eines sehenswerten. Spiels bejubelte der FC Bayern ein 3:2 bei Borussia Dortmund. Die Bayern bleiben Tabellenerster, doch nach allem Anschein hat sich Joshua Kimmich eine schwere Knieverletzung zugezogen, womöglich einen Kreuzbandriss, so dass sich am Ende niemand ungetrübt freuen konnte.

Tagesschau: Bayerns erstes Ausrufezeichen im Titelkampf beim BVB. Punktgleich waren Dortmund und Bayern vor dem Gipfeltreffen der Bundesliga - jetzt hat der Triple-Sieger ein erstes dickes Ausrufezeichen im Meisterkampf gesetzt. Allerdings verloren die Münchener einen ihrer Topspieler durch eine möglicherweise schwere Verletzung.

ntv: FC Bayern trotzt dem BVB nach Doppel-Schock - Kimmich unter Tränen vom Platz. Borussia Dortmund liefert dem FC Bayern ein Spitzenspiel auf Augenhöhe - und verliert doch, wie so oft in den vergangenen Jahren. Aus Sicht des FC Bayern gibt es aber einen ganz großen Wermutstropfen.

Der Spiegel: Fünf Treffer im Spitzenspiel – Bayern drehen die Partie beim BVB. Ein attraktives Spitzenspiel erlebte seine beste Phase kurz vor und nach der Pause, als gleich drei Treffer fielen. Joshua Kimmich verletzte sich bei einem von ihm verübten Foul schwer. Erling Haalands 2:3 fiel zu spät.

RTL: Drama um Kimmich: Bayern bezahlen Sieg beim BVB teuer. Monsterstürmer Lewandowski und Haaland treffen je einmal. Der FC Bayern München hat den 3:2-Sieg im Gigantenduell bei Borussia Dortmund teuer bezahlt. Nach etwas mehr als einer halben Stunde musste Joshua Kimmich mit einer möglicherweise schweren Knieverletzung raus.

sport1: Bayern rettet Sieg im Krimi. Der FC Bayern thront weiter an der Tabellenspitze. Im Topspiel bei Borussia Dortmund trotzen die Münchner allen Widerständen.

Ruhr Nachrichten: Spektakel ohne Happy End: Lob für den BVB, aber keine Punkte gegen Bayern. Spannend, spektakulär - und mit dem altbekannten Sieger: Der BVB schnuppert am Punktgewinn gegen den FC Bayern. Beim 2:3 spricht letztlich nur die größere Effizienz für den Rekordmeister.

WAZ: 2:3! BVB kann Meister Bayern erneut nicht knacken. Der BVB hat das Bundesliga-Topspiel gegen Bayern München mit 2:3 (1:1) verloren. Reus bringt Dortmund in Führung, der Meister antwortet.

TZ: Kimmich-Sorge, Alaba-Tor, Sané-Geniestreich: Bayern gewinnt furioses Topspiel gegen Dortmund. Hammer-Spitzenspiel: Der FC Bayern siegt bei Borussia Dortmund. Die Verletzung von Joshua Kimmich überschattet den Erfolg im Bundesliga-Klassiker.

Rheinische Post: Bayern zementiert Vormachtstellung mit 3:2-Sieg gegen den BVB. Der FC Bayern hat den deutschen Klassiker erneut für sich entschieden. Kommt es nach dem 3:2 in Dortmund nun wieder zu einem Münchner Alleingang? Die womöglich schwere Verletzung von Kimmich trübt aber die Stimmung.

International

Marca (ESP): "Der Klassiker" ist Lewandowski, der erneut beim Sieg der Bayern gegen Dortmund ein Tor erzielt. Die Bayern besiegen den BVB in einer Neuauflage des Klassikers dank den Toren von Alaba, Lewandowski und Sané, die das Spiel nach der Führung durch Reus drehten. Der Schlusspunkt von Haaland ändert nichts daran, dass die drei Punkte mit den Münchner den Signa-Iduna-Park verlassen.

AS (ESP): Zu viel Bayern für Haaland. Der BVB-Stürmer erzielte einen Treffer, aber weder sein Tor noch sein Engagement reichten aus, um einen FC Bayern zu besiegen, der in der Bundesliga erneut mit eiserner Faust regiert.

L'Équipe (FRA): Bayern München bietet dem BVB etwas an. Der Klassiker ist immer noch sehr appetitlich und es fällt schwer, dieses Duell nicht zu mögen. Die beste Abwehr der Bundesliga gegen den besten Angriff. Das Spiel war ein wahres Gipfeltreffen und es ist der FC Bayern, der als Sieger hervorging.

Sun (ENG): Dortmund 2, Bayern 3: Robert Lewandowski erzielt ELFTES Tor im sechsten Bundesligaspiel und feuert den Titelverteidiger an die Spitze.

Gazzetta (ITA): Der Klassiker geht erneut an Bayern. Nach dem Comeback in Dortmund sind sie alleiniger Tabellenführer. Reus schockt die Rot-Weißen, aber Alaba, Lewandowski und Sané drehen die Partie.

Blick (SUI): Kimmich-Drama überschattet Bayern-Sieg. Der 103. Klassiker zwischen Dortmund und dem FC Bayern entscheiden die Münchner mit 3:2 für sich, verlieren aber mit Joshua Kimmich einen ihrer wichtigsten Spieler.

Krone (AUT): Bayern siegt in Dortmund! Alaba-Tor brachte Wende. Bayern München gewann am Samstag das Spitzenspiel der deutschen Bundesliga gegen Dortmund mit 3:2! Und das, obwohl Marco Reus den Vizemeister sogar in Führung gebracht hatte. Aber ausgerechnet David Alaba glich kurz vor der Pause aus und schoss sich damit bei Boss Karl-Heinz Rummenigge wieder zurück an den Verhandlungstisch.